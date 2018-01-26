Альтернативная система оценки экономического развития стран: Украина в списке нуждающихся
ВВП – долой! Но… возникли неожиданные проблемы.
В Давосе продемонстрировали альтернативную систему оценки экономического развития стран. Вместо ВВП.
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Это Индекс Инклюзивного развития (Inclusive Development Index). Этот показатель учитывает не только ВВП, но 12 параметров, а значит, более полно отражает реальное положение дел в каждой стране.
Рост и развитие
• ВВП на душу населения
• производительность труда
• ожидаемая продолжительность здоровой жизни
• занятость населения
Инклюзивность
• коэффициент расслоения общества по доходам
• уровень бедности
• коэффициент расслоения общества по распределению богатства
• медианный доход
Преемственность поколений и устойчивость развития
• скорректированные чистые сбережения
• парниковая интенсивность ВВП
• государственный долг
• коэффициент демографической нагрузки
В связи с этим возникло ДВЕ неожиданные проблемы
1. ОАЭ и королевство Бутан хотят вставить еще и индекс счастья. Тогда будет 13 показателей, и об этом ожесточенно спорят.
2. И с Украиной неожиданная проблема. В Украине термин "Инклюзивное" относится к системе образования и обозначает обучение детей с особенными потребностями.
Теперь или там, или там придется менять слова. Иначе получится весь рейтинг "стран с особенностями".
Вы спросите, а у кого какие места? Скажу лишь, что этот рейтинг производит впечатление разрыва шаблонов, как будто с бывшей шахматной доски смахнули все фигуры и поставили новые.
Надо бы нашей стране этим как-то воспользоваться. Чтобы никто не смог сказать, что мы везде на последних местах.
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