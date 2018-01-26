Альтернативная система оценки экономического развития стран: Украина в списке нуждающихся

ВВП – долой! Но… возникли неожиданные проблемы.

В Давосе продемонстрировали альтернативную систему оценки экономического развития стран. Вместо ВВП.

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Это Индекс Инклюзивного развития (Inclusive Development Index). Этот показатель учитывает не только ВВП, но 12 параметров, а значит, более полно отражает реальное положение дел в каждой стране.

Рост и развитие

• ВВП на душу населения

• производительность труда

• ожидаемая продолжительность здоровой жизни

• занятость населения

Инклюзивность

• коэффициент расслоения общества по доходам

• уровень бедности

• коэффициент расслоения общества по распределению богатства

• медианный доход

Преемственность поколений и устойчивость развития

• скорректированные чистые сбережения

• парниковая интенсивность ВВП

• государственный долг

• коэффициент демографической нагрузки

В связи с этим возникло ДВЕ неожиданные проблемы

1. ОАЭ и королевство Бутан хотят вставить еще и индекс счастья. Тогда будет 13 показателей, и об этом ожесточенно спорят.

2. И с Украиной неожиданная проблема. В Украине термин "Инклюзивное" относится к системе образования и обозначает обучение детей с особенными потребностями.

Теперь или там, или там придется менять слова. Иначе получится весь рейтинг "стран с особенностями".

Вы спросите, а у кого какие места? Скажу лишь, что этот рейтинг производит впечатление разрыва шаблонов, как будто с бывшей шахматной доски смахнули все фигуры и поставили новые.

Надо бы нашей стране этим как-то воспользоваться. Чтобы никто не смог сказать, что мы везде на последних местах.

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