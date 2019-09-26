Альтернативний закон 1210-1 – це лише маніпуляція влади, – Фесенко

Новий альтернативний законопроєкт №1210-1, не має суттєвих відмінностей від оригіналу. Навпаки – це скоріше погіршена версія законопроєкту 1210 про зміни до Податкового кодексу.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко. За його словами, згідно з альтернативним законопроєктом, у платників податків зменшуються права, а у фіскалів навпаки збільшуються.

Убирається безліч пільг по оплаті податку на нерухомість, у тому числі пільги для гуртожитків, дитячих будинків, спортивних і дитячих установ. В той же час розширюються права для працівників фіскальних служб при проведенні перевірок. Немає практичних змін та по рентних платежах. Визначення первинної переробки залишилося без змін. Взагалі таке враження, що цей законопроєкт писали фіскали, а не парламентарії,

– написав Фесенко.

Він вважає, що під час доопрацювання законопроєкту думки учасників робочої групи, крім самих фіскалів, враховані не були.

"Схоже, що першу скрипку в доопрацюванні цього законопроєкту став грати пан Верланов, який очолює Податкову службу. Але мистецтво демократії полягає в пошуку оптимального балансу протилежних суспільних інтересів. А в даному випадку спостерігається явний перекіс в сторону інтересу фіскалів при обмеженні інтересів бізнесу, в тому числі і малого", – зазначив Фесенко.

Він назвав альтернативний законопроєкт хитрим тактичним прийомом, імітацією плюралізму і нібито доопрацюванням базового законопроєкту.

"У зв'язку з цим процитую двох класиків: "Формально все правильно, а по суті – знущання". "Хотіли як краще, а вийшло як завжди". Ці дві цитати дуже точно відображають нинішній стан роботи над законопроєктом 1210", – зазначив Фесенко.