Альварес переміг росіянина Ковальова і відібрав пояс чемпіона світу

Чемпіон світу за версією WBO у напівважкій вазі росіянин Сергій Ковальов (32-3-1) програв свій титул непереможеному колумбійцеві Елейдеру Альваресу (23-0).

Бій відбувся в Атлантік-Сіті. В сьомому раунді Альварес двічі відправляв росіянина в нокдаун, після третього нокдауну суддя зупинив бій.

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Але на момент зупинки поєдинку росіянин впевнено вів у суддівських записках – 58:56, 59:55, 59:55. При цьому, Ковальов викидав більше ударів (339 проти 251) і потрапив теж більше (91 проти 73).

Для Альвареса цей титул став першим у професійній кар'єрі, Ковальов же програв утретє в кар'єрі. Попередні дві поразки росіянин зазнав від Андре Уорда.

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