Alyona Aloyna знялась у білизні з орхідеями, повторивши образ Cardi B: відверте фото
Джерело:інстаграм Alyona Alyona
Українська реперка Alyona Aloyna знову порушила важливу соціальну тему, привертаючи увагу пікантним фото. Зірка одягнула бежеву білизну та прикріпила на тілі фіолетові орхідеї замість блискіток, як це зробила Cardi B в оригінальній фотосесії.
Щоб повторити знамените фото американської реперки, зірка позувала не на підвішеній сфері, а на кріслі з обручем. 30-річна виконавиця черговим пікантним фото порушила тему цінності споживання речей.
До слова Alyona Alyona в одній лише білизні та ботфортах поміркувала про секс
Для перегляду усіх фото гортайте праворуч:
Мені сумно дивитись на те, як сьогодення створило ситуацію із ярликами, коли люди засуджують все, де нема позначки надкушеного яблука або цінника у пару сотень доларів. Я вважаю, що нам варто простіше ставитись до цінностей споживання або зовсім відкинути все непотрібне, що приносить короткочасне задоволення та псевдоспроможність в очах оточення,
– поділилась зірка.
Alyona Aloyna наголошує, що вона не закликає відмовлятися від речей чи статусу у суспільстві, але їй сумно від того, що люди зараз біжать за "бірками та фейковим статусом в соціумі". Оскільки саме за цим, на її думки, ми втрачаємо найцінніше.
Раніше реперка оприлюднила не менш еротичне фото топлес, де порозмовляла з підписниками про домашнє насильство зі сторони жінок.