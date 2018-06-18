Амаль Клуні приміряла сексуальну оксамитову сукню на світському заході: фото

Дружина актора Джорджа Клуні та успішний юрист і викладач – Амаль Клуні, вкотре зачарувала усіх присутніх своїм розкішним вбранням.

Так, Амаль Клуні відвідала захід, організований Американським університетом Бейрута, де виступила з промовою. Як відомо, Амаль часто викладає юриспруденцію в престижних навчальних закладах.

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Жінка одягнула розкішну оксамитову сукню в підлогу вишневого відтінку, яка ідеально підкреслювала її стрункі форми. Свій образ Амаль завершила чорними туфлями-човниками і сріблястим клатчем, а з прикрас обрала сережки з діамантами і браслет.



Амаль Клуні

Помада винного відтінку і загалом яскравий макіяж дуже пасували 40-річній Клуні.



Амаль Клуні

Нагадаємо, що на початку червня подружжя Амаль і Джорджа Клуні з'явилось на 46-ій церемонії вручення кінопремії American Film Institute Life Achievement Award. Жінка на захід одягнула чарівний образ та зворушила промовою, присвяченою своєму чоловікові.