Амаль Клуні вперше знялась у стильній фотосесії для глянцю: чарівні знімки

Дружина популярного голлівудського актора Джорджа Клуні, яка працює в Нью-Йорку адвокатом, вперше взяла участь у модній фотосесії журналу.

Розкішна Амаль Клуні позувала перед камерами для Vogue. Відтак травневий випуск журналу прикрасить фото відомої правозахисниці.

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Обкладинка травневого випуску Vogue

Дружина популярного актора позувала у білій сукні з чорними горошками. Окрім цього, Амаль Клуні приміряла кілька буденних образів, які були витонченими і стильними. Ідеальна укладка і легкий макіяж підкреслили природну красу знаного адвоката.

Автор фотосесії Енні Лейбовіц не оминула увагою і поважну роботу юриста. Тому у кадрах також з'явилась перука та мантія Амаль Клуні.



Перука юриста Амаль Клуні



Адвокатська мантія Амаль Клуні



Чарівна Амаль Клуні



Амаль Клуні у фотосесії для глянцю



Дружина Джорджа Клуні



Амаль Клуні

Хто така Амаль Клуні?

Це відома британська правозахисниця ліванського походження, яка спеціалізується на проблемах біженців та міжнародних конфліктів. У 2014 році Амаль вийшла заміж за голлівудського холостяка Джорджа Клуні, знаного за ролями у фільмах "12 друзів Оушена" та "Мисливці за скарбами". Амаль та Джордж Клуні виховують двійнят Еллу та Олександра.