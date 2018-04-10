Амаль Клуні вперше знялась у стильній фотосесії для глянцю: чарівні знімки
Дружина популярного голлівудського актора Джорджа Клуні, яка працює в Нью-Йорку адвокатом, вперше взяла участь у модній фотосесії журналу.
Розкішна Амаль Клуні позувала перед камерами для Vogue. Відтак травневий випуск журналу прикрасить фото відомої правозахисниці.
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Обкладинка травневого випуску Vogue
Дружина популярного актора позувала у білій сукні з чорними горошками. Окрім цього, Амаль Клуні приміряла кілька буденних образів, які були витонченими і стильними. Ідеальна укладка і легкий макіяж підкреслили природну красу знаного адвоката.
Автор фотосесії Енні Лейбовіц не оминула увагою і поважну роботу юриста. Тому у кадрах також з'явилась перука та мантія Амаль Клуні.
Перука юриста Амаль Клуні
Адвокатська мантія Амаль Клуні
Чарівна Амаль Клуні
Амаль Клуні у фотосесії для глянцю
Дружина Джорджа Клуні
Амаль Клуні
Хто така Амаль Клуні?
Це відома британська правозахисниця ліванського походження, яка спеціалізується на проблемах біженців та міжнародних конфліктів. У 2014 році Амаль вийшла заміж за голлівудського холостяка Джорджа Клуні, знаного за ролями у фільмах "12 друзів Оушена" та "Мисливці за скарбами". Амаль та Джордж Клуні виховують двійнят Еллу та Олександра.