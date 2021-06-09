"Амазон" та ОТТО продають прикраси – карту України без Криму

Німецька компанія ОТТО продає підвіску у формі карти України. Однак обриси держави неповні, оскільки фірма забула про окупований Росією Крим.

Крім ОТТО, підвіску виставили на продаж й на "Амазоні". Вартість прикраси від 249 до 295 євро.

До речі Сервіс Hotline опублікував карту України без Криму: фото

Компанія продає й золоті карти інших держав. Наприклад, Румунії, Польщі, Швейцарії, Австралії. Однак на відмінну від України, обриси цих держав – повні.

Наразі у компанії не пояснили, чому забули про окупований Крим.

Інші схожі випадки

У підручниках з історії помітили карту України без Криму. Це обурило українців, тому електронні версії книжок відредагували. Крим повернули на мапу.

Телеканал "1+1" в ефірі показав карту України, але чомусь без тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим. Через це канал перевірить Нацрада з питань телебачення та радіомовлення.

Народний депутат від "Опозиційна платформа – За життя" Вадим Рабінович теж опублікував у соцмережі карту без окупованого Криму. За нього взялась СБУ.

Український онлайн-сервіс Hotline теж показав карту без півострова. Щоправда, потім компанія вибачилася і заявила, що Крим – це Україна.

ОТТО – це німецький торговий концерн. Він є одним з найбільших у Європі. Його заснували ще у 1949 році.