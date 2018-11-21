Amazon продає товари із символікою бойовиків: з'явилась реакція України

На сайті всесвітньо відомого інтернет-магазину можна знайти товари із символікою окупаційної влади. Посольство України в США звернулося до засновника магазину Джеффа Безоса "із наполегливим закликом" зняти із веб-сайту відповідну продукцію.

Про це повідомляє посольство України в США на сторінці у Facebook.

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Посол України у США Валерій Чалий наголосив, що вилучення зазначених товарів з сайту Amazon.com відновить високу репутацію інтернет-магазину.

Ми переконані, що продаж товарів із символікою "ДНР" – терористичної організації, проти агресивної поведінки якої виступає міжнародна спільнота і США зокрема, не несе жодних "меседжів" до миру та поваги до людського життя, а підтримує пропаганду РФ проти територіальної цілісності України,

– наголосили у посольстві.

Крім цього, посольство звернулося до керівництва компанії eBay Inc. "щодо вжиття аналогічних заходів" щодо продукції з символікою так званих "ЛНР" та "ДНР".



Скрінштон із веб-сайту Amazon

До слова, це вже не перший скандал із веб-сайтом протягом останнього часу. Нещодавно американський інтернет-ресурс опублікував для продажу книгу про українську Роксолану, при цьому в описі назвши її "російською рабинею".