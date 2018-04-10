Amazon продає жорсткий диск на 2 Тбайта всього за 58 доларів

Компанія Western Digital – один з найбільших в світі виробників накопичувачів – випустила нову серію зовнішніх портативних жорстких дисків під назвою Elements.

Про це повідомляє bigmir.net.

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Нова серія цікава тим, що має неймовірно компактні розміри і дуже легку вагу. 2,5-дюймовий жорсткий диск навіть не вимагає додаткового живлення і працює відразу після простого підключення до USB 2.0 або 3.0.



Жорсткий диск від Western Digital має дуже компактні розміри

Зовнішній накопичувач вмістився в ультракомпактний корпус, який повністю виконаний з сірого пластика, причому матового, а значить, про відбитки пальців на його поверхні можна забути. Бічні грані закриті пластиковим бампером чорного кольору, але вже глянсовими – він виконує не тільки декоративну роль, але і практичну – закриває корпус, тому конструкція здається безшовною та нерозбірною. Причому зібраний він досить міцно – нічого не скрипить і не люфтить.



Зовнішній накопичувач Western Digital 2TB Elements Portable Hard Drive продають всього за 58 доларів

Мінімалізм WD Elements позитивно відбився і на роз'ємах накопичувача. У ньому всього один порт USB 3.0 Micro-B і світлодіодний індикатор білого кольору, який горить при підключенні до комп'ютера. Причому цього достатньо для повноцінної роботи з накопичувачем.

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Варто зазначити, що пристрій підтримує передачу даних з максимально можливою швидкістю 5 Гбайт за секунду, і може використовуватися з комп'ютерами на Windows, Linux і Mac. Максимальний об’єм пам’яті жорсткого диску – 2 Тбайта. До слова, саме версію Western Digital 2TB Elements Portable Hard Drive Інтернет-магазин Amazon продає за 58,49 доларів (близько 1500 гривень)