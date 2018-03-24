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ЗАТРИМАННЯ САВЧЕНКО RYANAIR НЕГОДА В УКРАЇНІ ВИБОРИ В РОСІЇ 2018

Amazon запускає безкоштовну двогодинну доставку свіжих продуктів та квітів

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Amazon запускає безкоштовну двогодинну доставку свіжих продуктів та квітів
Amazon запускає безкоштовну двогодинну доставку свіжих продуктів та квітів / Фото з вільних джерел

Американський інтернет-магазин Amazon запускає безкоштовну двогодинну доставку із магазинів Whole Foods. Клієнти магазину зможуть замовляти свіжі продукти, м'ясо, морепродукти, квіти та багато інших товарів.

Про це повідомляє ресурс USA Today.

Віце-президент Prime Now, Amazon Fresh та Amazon Restaurants Стефані Лендрі розповіла, що замовлення можна буде зробити як на сайті, так і через додаток Prime Now. Продукти будуть доставляти постійним клієнтам компанії в Остіні, Цинциннаті, Далласі та Вірджинії-Біч. Послуга буде доступна тільки в години роботи магазинів Whole Foods, з 8:00 до 22:00.

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Збір замовлень буде виконуватися співробітниками самих офлайнових магазинів, які почнуть збирати кошик і упаковувати товари відразу після отримання замовлення. Коли кошик зібраний, товари передають водіям з Amazon Flex. Ця програма працює за принципом Uber: водії використовують свої власні автомобілі і координують замовлення через логістичний додаток Amazon.

Варто зазначити, що в угоді Instacart зазначено, що ціна буде однаковою для всіх покупців незалежно від міста чи магазину.

Теги: Новини США Техно Інтернет Amazon
Джерело: 24 Канал
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