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Amazon зробила гібрид розумної колонки і TV-приставки: як виглядає новинка

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Fire TV Cube
Fire TV Cube / keddr.com

Компанія Amazon розробила новий цікавий пристрій – це такий собі гібрид із функціями розумної колонки і TV-приставки з підтримкою 4K HDR.

Про це пише keddr.com.

Новий прилад має назву Fire TV Cube. Він підтримує роботу віртуального асистента Alexa, тож може виконувати голосові вказівки користувача. Так, за допомогою голосових команд можна управляти освітленням в будинку, вмикати/вимикати телевізор або інші смарт-пристрої, а також управляти відтворенням контенту.

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Fire TV Cube має 4-ядерний процесор з графічним прискорювачем Mali-450 MP3. Пристрій має 2 ГБ оперативної і 16 ГБ вбудованої пам'яті.

Fire TV Cube

Fire TV Cube коштує 120 доларів

Також прилад оснащений модулями Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth, портами HDMI і microUSB (для під'єднання модуля з Ethernet-адаптером). Fire TV Cube має 8 мікрофонів та інфрачервоний передавач для управління побутовими пристроями. У комплекті з пристроєм йде пульт дистанційного керування.

Вартість Amazon Fire TV Cube становить 120 доларів або 3 100 гривень.

Як працює Fire TV Cube: відео 

Більше новин, що стосуються новин зі світу технологій, ґаджетів та штучного інтелекту, читайте у розділі Техно

Теги: Техно Побутова техніка Amazon
Джерело: 24 Канал
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