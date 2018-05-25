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Amazon звинувачують у таємній співпраці з урядом США

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Amazon звинувачують у таємній співпраці з урядом США
Amazon звинувачують у таємній співпраці з урядом США / Фото з вільних джерел

ACLU – Американський союз захисту громадянських свобод – вимагає, аби Amazon заборонив уряду використовувати інструмент Rekognition, який, за словами компанії, може визначити "всі обличчя на групових фото та в громадських місцях".

Про це повідомляє The Fortune.

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"З Rekognition уряд тепер може створити систему для автоматизації ідентифікації і відстеження всіх людей. Завдяки цій технології у поліції з'явиться можливість визначити протестуючих. Імміграційна та митна поліція США буде постійно стежити за іммігрантами. Як і в разі інших технологій спостереження, ці системи, безсумнівно, будуть непропорційно орієнтовані на групи меншин", – переконані в ACLU

У свою чергу, Amazon захищає свої технології.

Наша якість життя значно погіршиться, якщо ми оголосимо поза законом нову технологію тільки тому, що деякі люди можуть зловживати нею. Уявіть, якби клієнти не могли купити комп'ютер, тому що його можна використовувати в незаконних цілях,
– заявили в компанії.

Нова ситуація нагадує угоду Google Project Maven з Пентагоном. Так, Google повинен надавати військовим США технологію штучного інтелекту для аналізу відеороликів з дронів. Співробітники побоюються, що технологія може нашкодити людям, тому деякі подали у відставку на знак протесту.

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Поставка технологій військовим не повинна бути розцінена як спочатку погане явище. Дійсно, Google, IBM, Amazon і Microsoft прагнуть продавати хмарні сервіси Пентагону, але ніхто не змушує ці компанії надавати технології розпізнавання осіб тим, хто може використовувати їх для порушення прав громадян.

Варто відзначити, що деякі підприємства керуються етичними міркуваннями в питаннях продажу своїх передових інструментів. Microsoft, наприклад, повідомив Wired на початку цього місяця про відмову від декількох контрактів, через які всі могли б дізнатися, як компанія створює власні системи штучного інтелекту.

Теги: Техно Новини США Інтернет Пентагон Amazon Google
Джерело: 24 Канал
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