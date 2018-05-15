AMD анонсувала вихід оновлених чипів Ryzen Threadripper: чим цікава новинка

Під час презентації гібридних процесорів Ryzen Pro компанія AMD повідомила про початок поставок тестових зразків чіпів Ryzen Threadripper другого покоління. А також корпорація готує ще нові комплектуючі до комп'ютерів, зокрема материнські плати для HEDT-платформи Socket TR4.

Про це повідомляє Overclockers.

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Нові CPU виготовляються з використанням 12-нанометрового техпроцесу і отримають набір поліпшень, характерний для «каменів» Ryzen 2000 серії. Зокрема, можна очікувати зростання частотного потенціалу, зниження затримок доступу до кеш-пам'яті і зменшення латентності ОЗУ.

Офіційний реліз процесорів AMD Ryzen Threadripper другого покоління відбудеться в третьому кварталі, через рік після виходу їх попередників. Паралельно з ними дебютують нові материнські плати для HEDT-платформи Socket TR4, які використовують оновлений набір логіки AMD X399. Згадані CPU також можна буде використовувати з уже доступними на ринку платами за умови випуску виробником відповідної прошивки UEFI.

Варто зазначити, що подробицями про майбутнє оновлення своєї HEDT-платформи AMD повинна поділитися в рамках виставки Computex 2018, до відкриття якої залишилося менше місяця.