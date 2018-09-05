AMD готується представити нові процесори Ryzen Pro та Athlon Pro

Процесори AMD Ryzen другого покоління нарешті добралися до робочих станцій. Вже завтра, 6 вересня, Advanced Micro Devices представить трійцю 12-нанометрових чіпів серії Ryzen Pro поряд з гібридним процесором Athlon Pro 200GE. Як доказ своїх слів, закордонні журналісти опублікували кілька конфіденційних слайдів AMD.

Про це повідомляє Overclockers.

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Як було сказано вище, лінійка чіпів AMD Ryzen Pro другого покоління буде представлена ​​трьома моделями: Ryzen 7 Pro 2700X, Ryzen 7 Pro 2700 і Ryzen 7 Pro 2600. З точки зору технічних характеристик новинки практично повністю ідентичні вже знайомим споживчим рішенням. Винятком, хіба що, є Ryzen 7 Pro 2700X, який працює на більш скромних частотах, ніж Ryzen 7 2700X, але при цьому характеризується номінальним TDP в 95 Вт.



AMD представить процесори Ryzen Pro другого покоління вже 6 вересня



AMD Ryzen Pro буде представлена трьома моделями чіпів

Що стосується AMD Athlon Pro 200GE, то в його розпорядженні є два ядра з підтримкою багатопоточності, які функціонують на частоті в 3,2 ГГц, 4 МБ кеш-пам'яті L3 і графічне ядро ​​Radeon Vega 3. Номінальний теплопакет даного APU заявлений на рівні 35 Вт.



Процесори AMD Ryzen Pro порівняли з рішеннями від Intel



AMD Athlon Pro 200GE на 19% продуктивніший за Intel Pentium

Новий гібридний процесор повинен скласти конкуренцію CPU лінійці Intel Pentium. Згідно з власними тестами AMD Athlon Pro 200GE виявився на 3% слабкіше Pentium G4560 (2 ядра / 4 потоки / 3,5 ГГц) в Cinebench R15, але при цьому на 19% і 67% обходить його в PCMark 10 Extended і 3DMark 11 Performance.



Порівняння продуктивності AMD Athlon Pro 200GE та Intel Pentium

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