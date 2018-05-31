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AMD планує розширити асортимент процесорів для ноутбуків Ryzen Mobile

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AMD розширити асортимент процесорів для ноутбуків
AMD розширити асортимент процесорів для ноутбуків / Фото з вільних джерел

Компанія AMD планує розширити асортимент процесорів для ноутбуків Ryzen Mobile високопродуктивними рішеннями H-серії. Варто зазначити, що спочатку ця лінійка чипів буде представлена двома моделями: Ryzen 7 2800H та Ryzen 5 2600H.

Про це повідомляє overclockers.

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У ролі тестової системи для обох процесорів виступав безіменний прототип лептопа від Hewlett-Packard, обладнаний дискретною графікою AMD Radeon RX 550. Що стосується самих Ryzen 5 2600H і Ryzen 7 2800H, то в їх розпорядженні є чотири фізичні ядра з підтримкою багатопоточності, які працюють на номінальній частоті в 3,3 і 3,4 ГГц відповідно.


Характеристики нових процесорів 

У складі обох APU також присутній графічне ядро ​​Radeon Vega, причому у Ryzen 7 2800H воно оперує відразу 11 обчислювальними блоками (Compute Units), що містять сумарно 704 потокових процесора. Конфігурація відеоядра молодшого Ryzen 5 2600H, на жаль, поки невідома.

AMD
Характеристики Ryzen 7 2800H від AMD

Також варто відзначити той факт, що за результатами 3DMark новий процесор розташувався на сходинку нижче AMD Ryzen 5 2600H, що можна легко пояснити "вогкістю" інженерних зразків. Формальний анонс гібридних процесорів AMD Ryzen Mobile H-серії з великою ймовірністю може відбутися в ході виставки Computex 2018, яку запланували на наступний тиждень.

Теги: Ґаджети ноутбук Техно
Джерело: 24 Канал
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