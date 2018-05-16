AMD представила оновлене сімейство гібридних чіпсетів Ryzen Pro

Компанія AMD анонсувала нове сімейство гібридних чіпсетів Ryzen Pro. Вони поєднують в собі центральний процесор на архітектурі Zen та графічні прискорювачі Radeon Vega. Нові чіпи орієнтовані як на мобільні пристрої, наприклад ноутбуки, так і на повноцінні настільні комп'ютери.

Про це повідомляє Slash Gear.

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Старший віце-президент та генеральний менеджер підрозділу Computing and Graphics Business Group компанії AMD Джим Андерсон повідомив, що головна місія компанії з процесорами AMD Ryzen заключається в тому, аби надати користувачам більше продуктивності, можливостей і вибору. Також він зазначив, що компанія слідувала цій обіцянці протягом минулого року. Тепер AMD застосовує ті ж самі принципи для цілого ряду комерційних ноутбуків і настільних комп'ютерів.

Нові корпоративні платформи, представлені Dell, HP та Lenovo, є віхою для AMD, демонструючи, що ми відстежуємо потреби преміального комерційного ринку по всьому спектру. Мобільні процесори Ryzen Pro здатні забезпечити автономність протягом всього дня, високу продуктивність і сенсаційну графіком, засновану на технологіях Radeon,

– наголосив Андерсон.

Всього компанія представила сім чіпсетів: три для мобільних пристроїв і чотири – для десктопних комп'ютерів. За словами представників AMD, нові мобільні чіпи Ryzen Pro з графікою Radeon Vega перевершують рішення від Intel, коли справа стосується роботи з зображеннями, 3D-рендеринга і проектування в 3D.



AMD презентува нове сімейство чіпів Ryzen Pro

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Варто зазначити, що Lenovo, HP і Dell вже представили перші рішення на базі нових чіпсетів Ryzen Pro. Незабаром число таких пристроїв розшириться.