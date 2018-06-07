AMD випустить ще одну модифікацію відеокарти Vega 56

Компанія AMD анонсувала нову модифікацію відеокарти останнього покоління – Vega 56 Nano. Новинку представили не просто як прототип, а вже в якості готового продукту від одного з партнерів. Варто зазначити, що презентація відбулася в рамках виставки Computex 2018.

Про це повідомляє wccftech.

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За попередньою інформацією, технічні характеристики новинки такі: частота ядра, що має 3 584 потокових процесора, складає 1 156 МГц, а в турбо-режимі досягає 1 471 МГц. Відеокарта оснащується 8 ГБ пам'яті HBM2 з частотою 800 (1 600) МГц і 2048-бітної шиною.

AMD Vega 56 Nano в версії від Powercolor отримала три роз'єми DisplayPort і один порт HDMI. Завдяки використанню системи охолодження з одним вентилятором, габарити новинки складають всього 170 х 95 х 38 міліметрів. Для підключення будуть потрібні два додаткових роз'єми живлення.



Технічні характеристики AMD Vega 56 Nano

З огляду на те, що AMD показала варіант відеокарти у виконанні Powercolor, у виробника вже все готово до випуску Vega 56 Nano на ринок. Надалі повинні з'явитися відеоприскорювачі і від інших компаній.

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Ціна новинки поки не оголошена, продажі стартують вже цього року. Відзначимо, що попередні Nano-варіанти відеокарт AMD були дуже продуктивні і користувалися високим попитом у споживачів. Швидше за все, AMD Vega 56 Nano також буде популярна серед користувачів.

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