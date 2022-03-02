American Express припиняє співпрацю з російськими банками

Через повномасштабне цинічне вторгнення в Україну на Росію чекає чергове жорстке обмеження. Так, в American Express оголосили про припинення співпраці з банками країни агресорки.

Західні союзники вже відключили низку російських банків від платіжної системи SWIFT. Це рішення фактично позбавляє Росію доступу до фінансових ринків у всьому світі та спричиняє потенційний серйозний занепад її економіки.

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American Express не співпрацюватиме з російськими банками

American Express приєднується до списку великих транснаціональних компаній, які розривають зв'язки із Росією через її вторгнення в Україну.

З початку цієї кризи ми дотримуємося санкцій США та міжнародних санкцій, що призвело до припинення відносин із постраждалими банками-партнерами в Росії, і ми будемо продовжувати дотримуватися всіх відповідних законів у міру розвитку ситуації,

– сказав голова та генеральний директор Стівен Сквері.

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