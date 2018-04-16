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American Airlines змінила маршрути трьох рейсів через Росію

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American Airlines змінила маршрути трьох рейсів через напружену геополітичну ситуацію
American Airlines змінила маршрути трьох рейсів через напружену геополітичну ситуацію / Fox News

Провідна американська авіакомпанія American Airlines змінила маршрути трьох рейсів, які зазвичай проходять над територією Росії, пояснивши своє рішення "зростанням геополітичної напруженості".

Про це повідомляє CNBC.

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Команда American Airlines регулярно стежить за світовими геополітичними питаннями і вносить зміни в маршрути польотів в разі потреби,
цитує телеканал уривок заяви авіакомпанії.

Як зазначається, зміни стосуватимуться трьох рейсів, що прямують зі США до Китаю. В результаті можуть виникнути затримки, пов'язані з обмеженим часом, який літак може провести без дозаправки, а також із кількістю годин роботи персоналу авіаперевізника.

У American Airlines запевняють, що хоча подібні заходи не є довгостроковим рішенням, компанія робить "все можливе, для того щоб звести до мінімуму шкоду" для її клієнтів та співробітників.

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Теги: Новини політики Новини США Новини Росії авіація
Джерело: 24 Канал
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