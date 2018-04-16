American Airlines змінила маршрути трьох рейсів через Росію
Провідна американська авіакомпанія American Airlines змінила маршрути трьох рейсів, які зазвичай проходять над територією Росії, пояснивши своє рішення "зростанням геополітичної напруженості".
Про це повідомляє CNBC.
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Команда American Airlines регулярно стежить за світовими геополітичними питаннями і вносить зміни в маршрути польотів в разі потреби,
– цитує телеканал уривок заяви авіакомпанії.
Як зазначається, зміни стосуватимуться трьох рейсів, що прямують зі США до Китаю. В результаті можуть виникнути затримки, пов'язані з обмеженим часом, який літак може провести без дозаправки, а також із кількістю годин роботи персоналу авіаперевізника.
У American Airlines запевняють, що хоча подібні заходи не є довгостроковим рішенням, компанія робить "все можливе, для того щоб звести до мінімуму шкоду" для її клієнтів та співробітників.
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