Америка Маккейна завжди була великою, – донька сенатора зі сльозами згадала батька

У США вже декілька днів триває церемонія прощання з сенатором Джоном Маккейном. Сьогодні його поховають у рідному штаті Арізона, в Аннаполісі, на кладовищі Військово-морської академії, яку він закінчив 60 років тому.

1 вересня з ним попрощалися у Вашингтонському кафедральному соборі. Свого часу там відспівували трьох американських президентів. Окрім світових лідерів, політика згадували його друзі та родина.

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Емоційним був виступ його доньки Меган, яка зі сльозами на очах, заявила, що "Америці Джона Маккейна не потрібно знову ставати великою, бо вона завжди була великою", передає Town & Country.

Ці слова вона, ймовірно, адресувала Дональлду Трампу, в якого були погані відносини з сенатором.

Він був вогнем, який яскраво палав. Деякі люди, їх було небагато, зневажали цей вогонь за те світло, що його він кидав на них, за правду про їхній характер, яка ставала очевидною в тому світлі, але мій батько ніколи не переймався тим, що вони думали. І навіть ці декілька людей усе ще мають змогу, поки вони дихають, жити за прикладом Джона Маккейна,

– сказала Донька Сенатора.

"Америка Джона Маккейна – щедра, гостинна і смілива. Вона винахідлива, впевнена, безпечна. Вона виконує свої обов'язки. Вона говорить спокійно, тому що вона сильна. Америка не хвастається, тому що їй це не потрібно. Америці Джона Маккейна не потрібно знову ставати великою, бо вона завжди була великою. Ця полум'яна віра, ця доведена відданість, ця незмінна любов вела мого батька", – додала Меган Маккейн.

Також на похорон прибула 106-річна матір сенатора Роберта Маккейн.

Нагадаємо, Джон Маккейн помер 25 серпня у віці 81 року. Напередодні його рідні повідомили, що сенатор вирішив припинити лікування від раку головного мозку. У середу, 29 серпня, в Арізоні пройшла перша меморіальна служба пам'яті сенатора Джона Маккейна.