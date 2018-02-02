09:37
3 лют 2018
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
НОВИНИ ПОЛЬЩІ ЛЕОНІД КАДЕНЮК САНКЦІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Найвідоміший росіянин. Нове захоплення Жириновського
Вєсті Кремля
22:22, 2 лютого
Вєсті. UA. Найчесніший претендент на пост президента. Політична недобійка
Вєсті.UA
20:58, 2 лютого
Як у Херсоні створили справжню приватну армію: розслідування журналістів
ЦРУ
09:07, 31 січня
Чому український олігархат навмисне звертається до британських судів
Підсумки дна
14:00, 31 грудня 2017
Згадати Все. Принади й жахіття життя в гуртожитку
Згадати все
00:49, 2 лютого
Телеканал новин 24 Новини Новини політики
НОВИНИ ПОЛЬЩІ ЛЕОНІД КАДЕНЮК САНКЦІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Америка пристає на російський план розміщення миротворців на Донбасі, – аналітик

22:16, 2 лютого 1638 Читать новость на русском
Богдан Яременко
Богдан Яременко / Радіо Свобода

Спецпредставник США Курт Волкер за підсумками його зустрічі з помічником президента РФ Владиславом Сурковим заявив, що Росія погоджується на розміщення миротворчого контингенту ООН по всій лінії зіткнення. Проте український дипломат у відставці Богдан Яременко вважає, що насправді йдеться про реалізацію саме російського плану щодо миротворців.

Про пише Наталія Лебідь у статті для сайту "24".

Читайте також: Експерт розкрив суть домовленостей Волкера і Суркова

"Отже, все ж таки російський план розміщення миротворців на Донбасі. Зрозуміло, що ніхто не посвятить нас і не покаже текст "цілком придатного до реалізації" дубайського пакету Волкера. Але той факт, що перед поїздкою в Дубаї Волкер провів деякий час в Києві, а також наявність в тексті заяви Суркова за підсумками зустрічі з Волкером фрази "поетапне розгортання місії в ув'язці з реалізацією політичних пунктів мінських угод" дозволяє зробити таку-сяку реконструкцію ситуації. Перш за все, пропозиції Волкера українською владою погоджені. По-друге, і Україна, і США щонайменше частково погодились з початковою російською пропозицією щодо миротворців – розгортання вздовж лінії зіткнення", – коментує він у Facebook.

Це означає, що Україна і США погодились з логікою мінських домовленостей про те, що "конфлікт на Донбасі" по суті є внутрішнім конфліктом в Україні, який можна розв'язати винятково шляхом внутрішніх політичних дій в Україні – зміна законодавства, розширення повноважень окупованих регіонів, проведення місцевих виборів, зміни законодавства, зміни Конституції. Також, судячи з усього, американська дипломатія в особі Волкера за згодою Порошенка і його дипломатів вважає за можливе досягнути врегулювання без визнання Росією своєї ролі, як агресора та окупанта.

Це і є те, що дозволяє Росії назвати нові пропозиції "цілком придатними до реалізації", адже вони можуть бути зірвані Росією руками своїх нерегулярних військових формувань на Донбасі в будь-який час без будь-яких наслідків для РФ. А водночас це є основною причиною підозрювати, що мало що вийде з цих пропозицій. Ну, можливо, за винятком "гарної" ТБ-картинки акурат перед президентськими виборами в РФ про підписання чогось нового, що принесе усім Мир. Це якщо Путін вважатиме, що воно йому потрібне", – зауважує Яременко.

Детальніше читайте у публікації: Росія капітулює, або Що пообіцяв Волкер "колезі" Суркову?

Теги: Новини України Новини політики Новини США Війна на Донбасі Новини Росії Україна – Росія Курт Волкер Миротворчий контингент
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за 2 лютого
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Будни
сьогодні, 08:45 Будни "ЛНР": НКВД возвращается в Луганск, ведь не выделяться – тут главный принцип
Ольга Черненко 506
Как люди Путина подрались из-за Сталина
2 лютого, 23:00 Как люди Путина подрались из-за Сталина
Іван Яковина 1088
Звільнених з полону бойовиків кинули на підвали або відправили до штрафбату
2 лютого, 22:01 Звільнених з полону бойовиків кинули на підвали або відправили до штрафбату
Олексій Чибісов 2028
2 лютого, 21:03 "Довга рука нашої армії": коли і куди полетять українські ракети
Катерина Петренко 3214
2 лютого, 20:02 "Бандерівський" закон: як Україні вийти переможцем із ситуації
Яніна Ткачук 1539
Росії дали 180 днів для повалення Путіна, – Піонтковський
 31 серпня 2017 , 20:15
Путін міняє стратегію Росії щодо України, – Тимчук
 18 листопада 2017 , 18:58
Фейгін спрогнозував фінал санкційної політики США щодо Росії
 19 січня , 06:43
Штаб АТО оприлюднив радіоперехоплення бойовиків про взятого в полон диверсанта "ДНР"
 22 січня , 02:59
Як Росія планує відповісти на постачання США озброєння Україні: пояснення речника Путіна
 25 грудня 2017 , 19:39
Україні потрібні не "Джавеліни", а зовсім інша зброя зі США, – журналіст
 27 листопада 2017 , 13:36
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук