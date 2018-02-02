Америка пристає на російський план розміщення миротворців на Донбасі, – аналітик

Спецпредставник США Курт Волкер за підсумками його зустрічі з помічником президента РФ Владиславом Сурковим заявив, що Росія погоджується на розміщення миротворчого контингенту ООН по всій лінії зіткнення. Проте український дипломат у відставці Богдан Яременко вважає, що насправді йдеться про реалізацію саме російського плану щодо миротворців.

Про пише Наталія Лебідь у статті для сайту "24".

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"Отже, все ж таки російський план розміщення миротворців на Донбасі. Зрозуміло, що ніхто не посвятить нас і не покаже текст "цілком придатного до реалізації" дубайського пакету Волкера. Але той факт, що перед поїздкою в Дубаї Волкер провів деякий час в Києві, а також наявність в тексті заяви Суркова за підсумками зустрічі з Волкером фрази "поетапне розгортання місії в ув'язці з реалізацією політичних пунктів мінських угод" дозволяє зробити таку-сяку реконструкцію ситуації. Перш за все, пропозиції Волкера українською владою погоджені. По-друге, і Україна, і США щонайменше частково погодились з початковою російською пропозицією щодо миротворців – розгортання вздовж лінії зіткнення", – коментує він у Facebook.

Це означає, що Україна і США погодились з логікою мінських домовленостей про те, що "конфлікт на Донбасі" по суті є внутрішнім конфліктом в Україні, який можна розв'язати винятково шляхом внутрішніх політичних дій в Україні – зміна законодавства, розширення повноважень окупованих регіонів, проведення місцевих виборів, зміни законодавства, зміни Конституції. Також, судячи з усього, американська дипломатія в особі Волкера за згодою Порошенка і його дипломатів вважає за можливе досягнути врегулювання без визнання Росією своєї ролі, як агресора та окупанта.

Це і є те, що дозволяє Росії назвати нові пропозиції "цілком придатними до реалізації", адже вони можуть бути зірвані Росією руками своїх нерегулярних військових формувань на Донбасі в будь-який час без будь-яких наслідків для РФ. А водночас це є основною причиною підозрювати, що мало що вийде з цих пропозицій. Ну, можливо, за винятком "гарної" ТБ-картинки акурат перед президентськими виборами в РФ про підписання чогось нового, що принесе усім Мир. Це якщо Путін вважатиме, що воно йому потрібне", – зауважує Яременко.

Детальніше читайте у публікації: Росія капітулює, або Що пообіцяв Волкер "колезі" Суркову?