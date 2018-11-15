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      "Америка такого ще не бачила": Трамп розкритикував розслідування щодо втручання Росії у вибори

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      Дональд Трамп
      Дональд Трамп / gettyimages

      Очільник Білого дому Дональд Трамп вкотре розкритикував розслідування спецпрокурора Роберта Мюллера.

      Про це він написав на своїй сторінці у Twitter.

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      Президент США звинувативши команду Мюллера в недобросовісному веденні слідчих дій.

      Вони не знайшли жодних ознак змови... Вони кричать на людей, страшенно з ними поводяться, намагаючись домогтися потрібних їм відповідей. Їм все одно, скільки життів вони зруйнують, –
        написав Трамп .

      "Це озлоблені люди, зокрема конфліктний Боб Мюллер, який працював на Обаму протягом восьми років. Вони навіть не зажатимуть на все погані вчинки і злочини, які чинить інша сторона. Це полювання на відьом, якого раніше Америка не бачила", – додав він.

      Нагадаємо, очільник Білого дому Дональд Трамп сказав, що його адміністрація відповість на запитання слідству про ймовірне втручання Росії в американські вибори 2016 року.

      Теги: Новини політики Новини США Дональд Трамп Пол Манафорт
      Джерело: 24 Канал
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