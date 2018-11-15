"Америка такого ще не бачила": Трамп розкритикував розслідування щодо втручання Росії у вибори
Очільник Білого дому Дональд Трамп вкотре розкритикував розслідування спецпрокурора Роберта Мюллера.
Про це він написав на своїй сторінці у Twitter.
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Президент США звинувативши команду Мюллера в недобросовісному веденні слідчих дій.
Вони не знайшли жодних ознак змови... Вони кричать на людей, страшенно з ними поводяться, намагаючись домогтися потрібних їм відповідей. Їм все одно, скільки життів вони зруйнують, –
написав Трамп .
"Це озлоблені люди, зокрема конфліктний Боб Мюллер, який працював на Обаму протягом восьми років. Вони навіть не зажатимуть на все погані вчинки і злочини, які чинить інша сторона. Це полювання на відьом, якого раніше Америка не бачила", – додав він.
Нагадаємо, очільник Білого дому Дональд Трамп сказав, що його адміністрація відповість на запитання слідству про ймовірне втручання Росії в американські вибори 2016 року.