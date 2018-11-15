"Америка такого ще не бачила": Трамп розкритикував розслідування щодо втручання Росії у вибори

Очільник Білого дому Дональд Трамп вкотре розкритикував розслідування спецпрокурора Роберта Мюллера.

Про це він написав на своїй сторінці у Twitter.

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Президент США звинувативши команду Мюллера в недобросовісному веденні слідчих дій.

Вони не знайшли жодних ознак змови... Вони кричать на людей, страшенно з ними поводяться, намагаючись домогтися потрібних їм відповідей. Їм все одно, скільки життів вони зруйнують, –

написав Трамп .

"Це озлоблені люди, зокрема конфліктний Боб Мюллер, який працював на Обаму протягом восьми років. Вони навіть не зажатимуть на все погані вчинки і злочини, які чинить інша сторона. Це полювання на відьом, якого раніше Америка не бачила", – додав він.

....care how many lives the ruin. These are Angry People, including the highly conflicted Bob Mueller, who worked for Obama for 8 years. They won’t even look at all of the bad acts and crimes on the other side. A TOTAL WITCH HUNT LIKE NO OTHER IN AMERICAN HISTORY! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 15 листопада 2018 р.

Universities will someday study what highly conflicted (and NOT Senate approved) Bob Mueller and his gang of Democrat thugs have done to destroy people. Why is he protecting Crooked Hillary, Comey, McCabe, Lisa Page & her lover, Peter S, and all of his friends on the other side? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 15 листопада 2018 р.

Нагадаємо, очільник Білого дому Дональд Трамп сказав, що його адміністрація відповість на запитання слідству про ймовірне втручання Росії в американські вибори 2016 року.