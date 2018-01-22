Американець піддав критиці Ломаченка: Я йому не під силу, удар його – заслабкий

Чемпіон світу у легкій вазі за версією IBF американець Роберт Істер вважає, що український володар поясу WBO у напівлегкій вазі Василь Ломаченко не зможе його перемогти, коли перейде на категорію вище. Крім того, боксер запевняє, що українець буде уникати з ним зустрічі.

Відповідні слова американця цитує провідне спортивне видання BoxingScene.

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"У боксі прийнято вивчати інших боксерів, намагаючись визначити їхні слабкі сторони та вибрати найкращий для себе варіант. Ломаченко напевно підніметься у легку вагу. Не знаю, як скоро, але він, напевно, підніметься та буде ретельно вибирати опонентів", – припускає Істер.

На його переконання, причина, за якою Ломаченко може уникати бою з ним, – це його високий, як для легкої ваги, зріст (180 сантиметрів – "24").

"Ломаченко, як і інші мої суперники, є невисоким боксером. До того ж, він піднімається з більш легкої категорії, і я не думаю, що його удар є вельми сильним, як для легковаговика. Але він – розумний боксер, він явно має високий боксерський інтелект. Він досягне певного успіху в легкій вазі, але що стосується мене, то я не думаю, що хтось може мене перемогти", – додав спортсмен.