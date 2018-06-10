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Американець показав, як виглядають розкішні бібліотеки світу: дивовижні фото

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Розкішна бібліотека в Чехії
Розкішна бібліотека в Чехії / Фото з вільних джерел

Люди звикли до того, що бібліотека – це всього лиш приміщення, де зібрано багато книг. Однак американець Річард Сілвер довів протилежне, сфотографувавши дивовижні бібліотеки у різних куточках світу.

Багато митців звертають увагу на красу соборів у містах, звичайні будинки чи природу. Інколи самі жителі тих чи інших країн показують унікальність держави. Фотограф-мандрівник з США вирішив довести, що бібліотеки теж мають свій шарм та елегантність, тому зробив знімки у найкрасивіших місцях для зберігання книг. 

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"Бібліотеки володіють одними з найбільш красивих інтер'єрів, які я коли-небудь бачив. Вони барвисті, вишукані та ефектні для фотографування", – пояснив Річард Сілвер.


Ріо-де-Жанейро, Бразилія


Нью-Йорк, США


Париж, Франція


Мельбурн, Австралія


Антверпен, Бельгія


Амстердам, Нідерланди


Лос-Анджелес, США


Відень, Австрія


Бостон, США

Теги: LifeStyle Подорожі
Джерело: 24 Канал
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