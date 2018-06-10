Американець показав, як виглядають розкішні бібліотеки світу: дивовижні фото

Люди звикли до того, що бібліотека – це всього лиш приміщення, де зібрано багато книг. Однак американець Річард Сілвер довів протилежне, сфотографувавши дивовижні бібліотеки у різних куточках світу.

Багато митців звертають увагу на красу соборів у містах, звичайні будинки чи природу. Інколи самі жителі тих чи інших країн показують унікальність держави. Фотограф-мандрівник з США вирішив довести, що бібліотеки теж мають свій шарм та елегантність, тому зробив знімки у найкрасивіших місцях для зберігання книг.

Читайте також: Вишуканість та занедбаність: у мережі з'явились фото розкішних покинутих палаців

"Бібліотеки володіють одними з найбільш красивих інтер'єрів, які я коли-небудь бачив. Вони барвисті, вишукані та ефектні для фотографування", – пояснив Річард Сілвер.



Ріо-де-Жанейро, Бразилія



Нью-Йорк, США



Париж, Франція



Мельбурн, Австралія



Антверпен, Бельгія



Амстердам, Нідерланди



Лос-Анджелес, США



Відень, Австрія