Американець порівняв сцени з кіно з реальними архівними кадрами: вражаюче відео

Американець Закарі Рамос-Тейлор у відео порівняв сцени з фільмів, які позиціонуються як "засновані на реальних подіях", з документальними архівними кадрами.

У відео порівняли кадри із фільмів "Фрост проти Ніксона", "127 годин", "Людина, яка змінила все" і "Я, Тоня" та інших фільмів із реальними історичними кадрами, які й були взяли за основу фільму. Читайте також: Режисер "Зоряних війн: Останні джедаї" пояснив, як Лея змогла використати Силу в космосі