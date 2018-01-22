Американець порівняв сцени з кіно з реальними архівними кадрами: вражаюче відео
22:04, 22 січня 1708 Читать новость на русском
Американець Закарі Рамос-Тейлор у відео порівняв сцени з фільмів, які позиціонуються як "засновані на реальних подіях", з документальними архівними кадрами.
У відео порівняли кадри із фільмів "Фрост проти Ніксона", "127 годин", "Людина, яка змінила все" і "Я, Тоня" та інших фільмів із реальними історичними кадрами, які й були взяли за основу фільму.
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Джерело: 24 Канал
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