Американець став першим, хто самотужки перетнув Антарктиду: вражаючі фото

Американський спортсмен Колін О'Бреді став першою людиною в історії, якій самотужки вдалося перетнути Антарктиду. Відчайдух планував завершити мандрівку, довжиною у майже 1500 кілометрів, у січні 2019 року. Однак, справився швидше.

Про це він написав у своєму акаунті в Instagram.

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О'Бреді відправився у подорож на початку листопада 2018 року. Водночас з ним стартував ще один відчайдух – капітан британської армії, 49-річний капітан британської армії Льюїс Радд. Американець випередив Льюїса: британець повинен фінішувати приблизно через два дні.

Чоловіки познайомилися напередодні у Чилі та вирішили організувати між собою змагання. Вони домовилися не користуватися допомогою ззовні та покладатися лише на свої сили.



Колін О'Бреді

Їх мандрівка – не похід по прямій через весь континент. Такий трек неможливо здійснити наодинці. Швидше, це найкоротший шлях від одного берега через полюс до іншого.



Маршрут відчайдухів

У кожного зі сміливців – різні історії, які передували антарктичній пригоді.



Колін О'Бреді під час подорожі



Колін О'Бреді під час подорожі

О'Бреді під час відпустки у 2008 році зазнав важких опіків до 25% поверхні тіла. Медики запевняли, що він, ймовірно, вже ніколи не зможе нормально ходити. Та чоловік не лише одужав, а й піднявся на сім вершин, що є найвищими на кожному з семи континентів, а також на кожну найвищу точку в усіх штатах США.

Британець Радд вирішив присвятити подорож своєму другові та колезі Генрі Ворзелі, який загинув на цьому ж маршруті.



Льюїс Радд служить в британській армії вже 33 роки

За собою вони тягнули сани з продуктами й спорядженням загальною вагою приблизно 170 кілограмів. Чоловікам доводилося кип'ятити лід і сніг, аби отримати питну воду.

Рідні та друзі могли стежити за подорожжю О'Бреді: він публікував свої фото та враження на своєму акаунті в Instagram.



Колін О'Бреді під час подорожі

"Я зробив це! Те, що було "неможливим". Дерев'яний стовп за моєю спиною на фото позначає край шельфового льодовика Росса – рубіж, де закінчується земля й починається океанічний лід. І хоча останні 32 години були одними з найскладніших в моєму житті, вони, якщо бути чесним, були також одними з найкращих", – писав О'Бреді у своєму Instagram.

На фінальному відрізку шляху рекордсмен вразив світ тим, що в стані втоми й виснаження безперервно йшов впродовж 32 годин, подолавши за цей час майже 130 кілометрів.



Колін О'Бреді

Що відомо про Антарктиду?Антарктида омивається Південним океаном, охоплює приблизно 10 % суходолу Землі. Там розташовані 90 % світових запасів криги, в яких сконцентровано 70 % прісної води на Землі. Це не лише найхолодніший континент на Землі, але й найвищий та найсухіший. Середня висота там – 2930 метрів.