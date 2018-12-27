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      Американець став першим, хто самотужки перетнув Антарктиду: вражаючі фото

      524 Читать новость на русском
      Колін О'Бреді
      Колін О'Бреді / mashable.com

      Американський спортсмен Колін О'Бреді став першою людиною в історії, якій самотужки вдалося перетнути Антарктиду. Відчайдух планував завершити мандрівку, довжиною у майже 1500 кілометрів, у січні 2019 року. Однак, справився швидше.

      Про це він написав у своєму акаунті в Instagram.

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      О'Бреді відправився у подорож на початку листопада 2018 року. Водночас з ним стартував ще один відчайдух – капітан британської армії, 49-річний капітан британської армії Льюїс Радд. Американець випередив Льюїса: британець повинен фінішувати приблизно через два дні.

      Чоловіки познайомилися напередодні у Чилі та вирішили організувати між собою змагання. Вони домовилися не користуватися допомогою ззовні та покладатися лише на свої сили.

      О'Бреді
      Колін О'Бреді

      Їх мандрівка – не похід по прямій через весь континент. Такий трек неможливо здійснити наодинці. Швидше, це найкоротший шлях від одного берега через полюс до іншого.


      Маршрут відчайдухів

      У кожного зі сміливців – різні історії, які передували антарктичній пригоді.

      Колін О'Бреді
      Колін О'Бреді під час подорожі

      Колін О'Бреді під час подорожі
      Колін О'Бреді під час подорожі

      О'Бреді під час відпустки у 2008 році зазнав важких опіків до 25% поверхні тіла. Медики запевняли, що він, ймовірно, вже ніколи не зможе нормально ходити. Та чоловік не лише одужав, а й піднявся на сім вершин, що є найвищими на кожному з семи континентів, а також на кожну найвищу точку в усіх штатах США.

      Британець Радд вирішив присвятити подорож своєму другові та колезі Генрі Ворзелі, який загинув на цьому ж маршруті. 

      Льюїс Радд
      Льюїс Радд служить в британській армії вже 33 роки

      За собою вони тягнули сани з продуктами й спорядженням загальною вагою приблизно 170 кілограмів. Чоловікам доводилося кип'ятити лід і сніг, аби отримати питну воду.

      Рідні та друзі могли стежити за подорожжю О'Бреді: він публікував свої фото та враження на своєму акаунті в Instagram.

      Колін О'Бреді
      Колін О'Бреді під час подорожі

      "Я зробив це! Те, що було "неможливим". Дерев'яний стовп за моєю спиною на фото позначає край шельфового льодовика Росса – рубіж, де закінчується земля й починається океанічний лід. І хоча останні 32 години були одними з найскладніших в моєму житті, вони, якщо бути чесним, були також одними з найкращих", – писав О'Бреді у своєму Instagram.

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Day 54: FINISH LINE!!! I did it! The Impossible First . 32 hours and 30 minutes after leaving my last camp early Christmas morning, I covered the remaining ~80 miles in one continuous “Antarctica Ultramarathon” push to the finish line. The wooden post in the background of this picture marks the edge of the Ross Ice Shelf, where Antarctica’s land mass ends and the sea ice begins. As I pulled my sled over this invisible line, I accomplished my goal: to become the first person in history to traverse the continent of Antarctica coast to coast solo, unsupported and unaided. While the last 32 hours were some of the most challenging hours of my life, they have quite honestly been some of the best moments I have ever experienced. I was locked in a deep flow state the entire time, equally focused on the end goal, while allowing my mind to recount the profound lessons of this journey. I’m delirious writing this as I haven’t slept yet. There is so much to process and integrate and there will be many more posts to acknowledge the incredible group of people who supported this project. But for now, I want to simply recognize my #1 who I, of course, called immediately upon finishing. I burst into tears making this call. I was never alone out there. @jennabesaw you walked every step with me and guided me with your courage and strength. WE DID IT!! We turned our dream into reality and proved that The Impossible First is indeed possible. “It always seems impossible until it’s done.” - Nelson Mandela. #TheImpossibleFirst #BePossible

      Допис, поширений Colin O'Brady (@colinobrady)

      На фінальному відрізку шляху рекордсмен вразив світ тим, що в стані втоми й виснаження безперервно йшов впродовж 32 годин, подолавши за цей час майже 130 кілометрів.

      Колін О'Бреді
      Колін О'Бреді

      Що відомо про Антарктиду?Антарктида омивається Південним океаном, охоплює приблизно 10 % суходолу Землі. Там розташовані 90 % світових запасів криги, в яких сконцентровано 70 % прісної води на Землі. Це не лише найхолодніший континент на Землі, але й найвищий та найсухіший. Середня висота там – 2930 метрів.

      Теги: Екстрим Подорожі
      Джерело: 24 Канал
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