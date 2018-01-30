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САНКЦІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ЗБИТИЙ BOEING 777 ОЛІМПІАДА-2018

Американець з українським корінням очолив Міністерство охорони здоров’я США

22:40, 30 січня 1447 Читать новость на русском
Алекс Ейзар
Алекс Ейзар / Фото з вільних мереж

У понеділок, 29 січня, присягу міністра охорони здоров’я США склав Алекс Ейзар. Новоспечений міністр є американцем із українсько-ліванським корінням.

Про це повідомляє "Голос Америки".

"Для мене честь стати сьогодні 24-м міністром охорони здоров'я та соціальних послуг – тут, у Сполучених Штатах. Тільки в Америці випадає така можливість онуку й правнуку іммігрантів з Лівану, України, Англії й Швейцарії", — сказав Ейзар.

Зазначається, що президент США Дональд Трамп покладає на Ейзара критично важливі завдання. Серед них – розробка програми подолання опіоїдної кризи у країні та суттєве зменшення вартості ліків для населення у США.

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Видання наголошує, що передозування, в основному опіоїдними медпрепаратами, є головною причиною смертності у США серед людей віком до 50 років. А ціни на рецептурні препарати у країні вдвічі чи вчетверо вищі за ціни в інших розвинених країнах світу.

До слова, 50-річний Алекс Ейзар народився у Пенсильванії, і за урядування президента Джорджа Буша-молодшого обіймав посаду заступника міністра охорони здоров’я США.

Теги: Новини України Новини політики Новини США Міністерство охорони здоров’я
Джерело: 24 Канал
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