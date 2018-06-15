Американець здивував способом виграшу в лотерею

Американець Майкл Трен з Айдахо впродовж майже 20 років використовував в лотереї одну і ту ж комбінацію чисел. На 18 році гри чоловікові вдалося виграти солідний приз.

Про це пише UPI. Щаслива комбінація принесла чоловікові два мільйони доларів. Їх Трен витратить на погашення кредиту. "Минулої ночі я відсканував квиток за допомогою телефону. Виявилося, що мені необхідно зв'язатися з організаторами лотереї", – поділився переможець. Читайте також: Як правильно обрати психолога та коли звертатися