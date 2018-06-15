Американець здивував способом виграшу в лотерею
Американець Майкл Трен з Айдахо впродовж майже 20 років використовував в лотереї одну і ту ж комбінацію чисел. На 18 році гри чоловікові вдалося виграти солідний приз.
Про це пише UPI.
Щаслива комбінація принесла чоловікові два мільйони доларів. Їх Трен витратить на погашення кредиту.
"Минулої ночі я відсканував квиток за допомогою телефону. Виявилося, що мені необхідно зв'язатися з організаторами лотереї", – поділився переможець.
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Джерело: 24 Канал
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