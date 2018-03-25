Американець здійснив перший політ на власній ракеті, щоб довести, що Земля пласка

Американський винахідник-самоучка здійснив свій перший політ. Він хотів довести світу, що Земля пласка, для цього змайстрував саморобну ракету для польоту в Космос.

Про це повідомляє Meduza.

Запуск відбувся в пустелі Мохаве близько 15:00 за місцевим часом 24 березня (опівночі 25 березня за Києвом).

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Ракету на паровому двигуні запустили із пустелі Мохаве. Саморобний пристрій піднявся на висоту у майже 600 метрів і раптово почав падати. Винахіднику довелося розкрити аж два парашути.

Однак, приземлення все одно було досить жорстким. Після падіння Х'юз заявив, що крім болю у спині – все добре.

Варто зазначити, що у планах інженера, побудувати таку ракету, щоби можна було піднятися на кілька тисяч метрів і сфотографувати "Земний диск".