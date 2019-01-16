Американка ледь не зомліла від страху, на Australian Open знайомлять з дикими тваринами: фото
Перший у 2019 році турнір серії Grand Slam Australian Open у повному розпалі. Поки одні тенісисти виборюють путівки до наступного раунду, інші спортсмени знайомляться з диким світом Австралії.
Деякі спортсмени проходять справжні випробування, тримаючи у своїх руках надзвичайно небезпечних хижаків.
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А ось бельгійська тенісистка Елісе Мертенс сфотографувалася разом з коалою. Цей милий звір навряд чи може налякати когось.
Цікаво, чия реакція більш яскрава Слоан Стівенс, чи легендарної бельгійки Кім Клейстерс?
Справжню мужність проявив кореєць Чон Хьон, якому довелося тримати в руках не тільки кенгуру, але й велетенську змію.
Нагадаємо, що 24 ракетка світу українка Леся Цуренко зачохлила ракетку в другому колі на відкритому чемпіонаті Австралії з тенісу. Кривдницею українки стала американка Аманда Анісімова.