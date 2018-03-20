Американка стала зіркою мережі після курйозного відео з парку атракціонів

Американки під час відпочинку покатались на одному з атракціонів. Однак одна із дівчат настільки боялась, що втримувала свого крику та емоцій. Це не тільки насмішило її подругу, але й весь світ.

Дві подруги розважались у місті Мертл-Біч, що в Південній Кароліні. Дівчата вирішили додати екстремальності своєму відпочинку та сіли на один із атракціонів. Однак під час польоту Меган Коннелі запанікувала, від чого почала страшенно кричати, міцно вчепившись у поручні. Дівчина це настільки кумедно робила, що розсмішила свою подругу.

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Момент, коли моя душа покинула тіло,

– прокоментувала Меган Коннелі.

Курйозне відео дівчина опублікували в соціальній мережі Twitter, чим прославилась на весь світ. Кадри з відпочинку впродовж дня показали на всіх відомих телеканалах Сполучених Штатів. За 2 дні понад мільйон користувачів переглянули кумедні кадри, а тисячі людей прокоментували відео.