Американки постраждали від косметики відомих брендів

Популярні американські бренди косметики були замішані у резонансний скандал. Після ретельної перевірки товарів у їх складі виявили шкідливі речовини.

Поліція Лос-Анджелеса провела спеціальне розслідування після численних скарг людей. Жінки скаржились на дивні висипи та пошкодження шкіри, які виникли після використання косметики, придбаної у престижному районі міста.

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Після тривалої експертизи правоохоронці встановили, що в крамницях торгували підробленими товарами. Псевдовиробники додавали до товарів біологічні відходи тварин. Відтак поліцейські вилучили косметику на суму 700 тисяч доларів.

Фекалії змішували з продукцією, яка виготовлялася в гаражі або у ванній,

– розповів працівник поліції Лос-Анджелеса Марк Рейн.

Відомо, що до скандального списку потрапив бренд зірки реаліті-шоу "Сімейство Кардашян" Кайлі Дженнер. Зірка вже відреагувала на фальсифікат та попросила прихильників бути обачними. Окрім цього, зловмисники підробляли товари Urban Decay, MAC і NARS.

Наразі поліцейські провели рейди у 21 магазині, а власники 6 крамниць були заарештовані.