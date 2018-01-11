Американська актриса відмовилась працювати з Вуді Алленом через звинувачення в домаганнях

Американська режисерка і актриса Грета Гервіг більше не буде співпрацювати з Вуді Алленом через звинувачення його прийомної доньки Ділан Ферроу у сексуальних домаганнях.

Про це пишуть у Variety.

Таке рішення Грета прийняла прочитаного відкритого листа у The Times, який написала прийомна донька Аллена – Ділан Ферроу. Дівчина стверджувала, що режисер вчиняв щодо неї сексуальне насильство, коли та була ще дитиною. Вона неодноразово закликала Голлівуд звернути увагу не лише на скандали з Гарві Вайнштейном, а й бойкотувати Вуді Аллена.

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Тепер Грета Гервіг шкодує, що співпрацювала з режисером Алленом над фільмом "Римські пригоди", який вийшов в 2012 році.

Я можу говорити тільки за себе і ось до чого я прийшла: якби я знала те, що знаю зараз, я б не знімалася у фільмі ("Римські пригоди", – "24"). Я більше не працювала з ним, і я не буду працювати з ним знову,

– заявила Гервіг.

Вона додала, що публічні заяви Ферроу про те, що Вуді згвалтував її, змусили Гервіг відчути себе причетною до "зростання болю іншої жінки", і це усвідомлення "розбило їй серце".



Грета Гервіг і Вуді Аллен

Після опублікованого інтерв’ю Грети Гервіг, Ділан Ферроу подякувала актрисі у Twitter.

"Грета, спасибі за твою думку. Дякую за твої слова. Будь ласка, знай, що вони були глибоко відчуті і оцінені", – написала вона.

Greta, thank you for your voice. Thank you for your words. Please know they are deeply felt and appreciated. https://t.co/q7dV2yAFwH — Dylan Farrow (@realdylanfarrow) 10 січня 2018 р.

Нагадаємо, що Грета Гервіг цього тижня отримала премію "Золотий глобус" за стрічку "Леді Берд" в номінації "Кращий фільм-комедія або мюзикл". Її фільм також претендує на премію BAFTA 2018 (Британської академії кіно і телевізійних мистецтв) у номінації "Найкращий оригінальний сценарій".