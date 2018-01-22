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Американська гільдія продюсерів назвала найкращий фільм 2017 року

04:37, сьогодні 1372 Читать новость на русском
"Форма води" визнано найкращим фільмом Гільдією продюсерів США

У США відбулося нагородження Американської гільдії продюсерів. Головну нагороду отримав Гільєрмо дель Торо за фільм "Форма води".

Варто зазначити, що сам режисер на вручення нагороди не прийшов через хворобу батька.

Окрім "Форми води", нагороди також здобули Дарла Андерсон за мультфільм "Коко" та продюсери серіалу "Чорне дзеркало" за найкращий повнометражний серіал.

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Офіційний трейлер фільму "Форма води"

Додамо, що часто рішення Гільдії продюсерів США співпадає з голосуванням за найкращі фільми на "Оскарі".

Теги: Кіно Нагороди LifeStyle
Джерело: 24 Канал
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