Американська історія жахів 8 сезон: відомо нові подробиці

Автор серіалу "Американська історія жахів" Райан Мерфі розповів про сюжет нового восьмого сезону. Це буде кросовер історій першого сезону про будинок-вбивцю і третього про відьом.

Про це Райан Мерфі написав на своїй сторінці в Twitter.

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Кросовер між "шабаш" і "Будинком-вбивцею" не вийде в наступному році ... тому що вийде в ЦЬОМУ! Відьми знову будуть в тренді в цьому вересні,

– заявив Мерфі.

Крім того, актор Еван Пітерс повернеться відразу до двох ролей – Тейта Ленгдона з першого сезону і Кайла Спенсера з третього, а Сара Полсон – до ролей Біллі Дін Ховард і Корделії Фокс. Володарка премії "Оскар" Кейті Бейтс приєдналася до серіалу тільки в третьому сезоні, тому вона буде грати мадам Марі Дельфіні Лалор.

Відомо, що восьмий сезон буде виходити на каналі Fox вже у вересні цього року.