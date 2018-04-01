Американська модель Олівія Калпо засвітила стрункі ноги у міні-сукні: фото

Знаменита модель та переможниця конкурсу Міс Всесвіт-2012 Олівія Калпо похизувалась стрункими ніжками у яскравій міні-сукні. Відповідна світлина з'явилась на сторінці в Instagram.

Перед камерою зірка позує в короткій сукні голубого кольору. Ідеальна засмага Олівії Калпо пасували до весняного образу зірки. Модель доповнила "лук" туфлями на підборах та клатчем з камінцями.

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Розкішне волосся Олівія Калпо зібрала у буденну зачіску, додавши невимушеності стильному образу. Зірка зробила макіяж з акцентом на очі та підвела губи рожевою помадою.

Як відомо, в такому розкішному вбранні зірка відвідала вечірку своєї сестри Аврори Калпо, яка відсвяткувала останній місяць в очікуванні на первістка. Святкування пройшло в голубих тонах.

Просто не можу дочекатись, коли побачу це малятко. Святкуємо майбутнє народження мого племінника,

– написала Олівія Калпо.

Допис, поширений Olivia Culpo (@oliviaculpo) 31 Бер 2018 р. о 2:24 PDT



Модель Олівія Калпо