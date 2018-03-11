Американська модель повторила світлину Бейонсе: фотофакт
Американська модель та зірка реаліті-шоу "Справжні домогосподарки округу Орендж" Меган Кінг Едмондс відверто скопіювала фотографію поп-співачки Бейонсе.
Легендарне фото, на якому вагітна Бейонсе позує перед камерою в білизні на фоні квітів, набуло неабиякої популярності. Накривши голову салатовою шифоновою тканиною, поп-співачка додала ніжності образу. Це фото стало хітом у соціальних мережах та навіть прикрашає одну зі стін будинку в австралійському Мельбурні.
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Американська модель Меган Кінг Едмондс, яка чекає на появу дитини, вирішила наслідувати приклад Бейонсе та показати округлий животик в аналогічній фотосесії.
Якщо я не можу бути королевою Бей (Бейонсе, – ред.), я залишусь собою для короля Едмондса,
– написала модель.
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Модель повторила фото Бейонсе
Легендарну світлину Бейонсе повторила американська модель
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