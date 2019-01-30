Американська модель вимагає в російського боксера 8 млн компенсації за побиття

Джеймі Фронтц, модель і актриса, звинувачує у побитті екс-чемпіона світу в напівважкій вазі росіянина Сергія Ковальова. Дівчина заявила, що подасть позов на 8 млн доларів.

Модель розповіла, що конфлікт виник через те, що вона відмовила Ковальову в сексі.

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"Чула, що Ковальов все заперечує у соціальних мережах. Але як тоді він пояснить мій зламаний ніс, струс мозку, перелом хребців й інші травми? Все через те, що я відмовила йому в сексі. Він настільки розізлився, що кілька разів штовхнув мою собаку. Але є очевидець, який все бачив. Гарна спроба, "крушитель" (Прізвисько Ковальова, – Спорт24).

На щастя, на нього вже завели кримінальну справу, а я подам позов на 8 млн доларів. Правду не приховаєш! На жаль, я знаю, як отримати удар по обличчю від Ковальова. Правда, тоді він був без рукавичок", – написала Фронтц в Instagram.

Боксер обвинувачується у побитті жінки в США. Йому загрожує чотири роки в'язниці. Наступне засідання суду відбудеться в березні.

Росіянин Ковальов відреагував на звинувачення в побитті дівчини. Боксер просить не поспішати з висновками. Ковальов акцентував увагу на тому, що вболівальники не знають деталей події.

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