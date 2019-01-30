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      Американська модель вимагає в російського боксера 8 млн компенсації за побиття

      1696 Читать новость на русском
      Модель вимагає в Сергія Ковальова 8 млн компенсації за побиття
      Модель вимагає в Сергія Ковальова 8 млн компенсації за побиття / instagram.com/prettypinkacres

      Джеймі Фронтц, модель і актриса, звинувачує у побитті екс-чемпіона світу в напівважкій вазі росіянина Сергія Ковальова. Дівчина заявила, що подасть позов на 8 млн доларів.

      Модель розповіла, що конфлікт виник через те, що вона відмовила Ковальову в сексі.

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      "Чула, що Ковальов все заперечує у соціальних мережах. Але як тоді він пояснить мій зламаний ніс, струс мозку, перелом хребців й інші травми? Все через те, що я відмовила йому в сексі. Він настільки розізлився, що кілька разів штовхнув мою собаку. Але є очевидець, який все бачив. Гарна спроба, "крушитель" (Прізвисько Ковальова, – Спорт24).

      На щастя, на нього вже завели кримінальну справу, а я подам позов на 8 млн доларів. Правду не приховаєш! На жаль, я знаю, як отримати удар по обличчю від Ковальова. Правда, тоді він був без рукавичок", – написала Фронтц в Instagram.

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      I hear that he is denying on his social media that he punched me in the face. I’m curious as to how he explains the fact that I suddenly wound up with a shattered nose, an open head wound, a concussion and two spinal injuries when he was standing 3 feet away from me in the living room of my own cabin (infuriated because I wouldn’t have sex with him, so much so that he had just viciously kicked my dog Annie), and there’s an eye witness who saw the whole thing. Nice try, Krusher. Fortunately, he’s facing felony assault charges and I’m also suing him for $8 million, so one way or the other I suspect the truth will come out. Sadly, I know all to well what its like to get punched in the face by Kovalev, only when he hit me he wasn’t wearing gloves. . . . . #prettypinkacres #ranchliving #blondiestyle #farmlife #animallover #boxer #countrygirl #athlete #boxing #wbo #professionalboxer #assault #blondescandoanything #fighter #bigbearcalifornia #bigbear #strength #influencer #model #brandambassador #ownit #menwhohitwomen #truthwillprevail #courage #dogabuser #womanbeater #instareal #nomeansno #factsarefacts #realtalk

      Допис, поширений Jamie Frontz (@prettypinkacres)

       

      Боксер обвинувачується у побитті жінки в США. Йому загрожує чотири роки в'язниці. Наступне засідання суду відбудеться в березні.

      Росіянин Ковальов відреагував на звинувачення в побитті дівчини. Боксер просить не поспішати з висновками. Ковальов акцентував увагу на тому, що вболівальники не знають деталей події.

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      Теги: Спорт Бокс
      Джерело: 24 Канал
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