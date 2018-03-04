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Американська модель з'явилась на побаченні без одягу: фото та відео

6852 Читать новость на русском
Модель прийшла на побачення з боді-артом
Модель прийшла на побачення з боді-артом / Скріншот

У США художниця боді-арту та блогер Джен і Кеннеді намалювали на тілі моделі одяг. В такому вигляді дівчина подалась на побачення з хлопцем.

Результати роботи опублікували на сторінці в Instagram.

З одягу в моделі Джой Джоуел були тільки стрінги. Решта одягу – джинси та фіолетовий топ з квітковим принтом – дівчині домалювали. Відомо, що на вбрання художниці витратили 2 години.

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Оскільки експеримент проводили взимку, спершу Джой Джоуел одягнула куртку на чорну кофтинку. Однак згодом дівчина скинула все вбрання та сиділа в кафе тільки в боді-арті.

Зустріч з хлопцем, з яким модель познайомилась завдяки додатку для пошуку пари, відбулась в торговому центрі. Відтак оголена модель прийшла у людне місце, не привертаючи до себе лишньої уваги. При зустрічі хлопець запідозрив, що щось не так з вбранням Джой. Згодом вони вийшли на вулицю, де накрапав дощ. Фарба трішки почала змиватись, аж тоді парубок зрозумів, що одяг дівчини намальований.

Теги: LifeStyle Новини США Курйозні новини
Джерело: 24 Канал
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