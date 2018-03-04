Американська модель з'явилась на побаченні без одягу: фото та відео
У США художниця боді-арту та блогер Джен і Кеннеді намалювали на тілі моделі одяг. В такому вигляді дівчина подалась на побачення з хлопцем.
Результати роботи опублікували на сторінці в Instagram.
З одягу в моделі Джой Джоуел були тільки стрінги. Решта одягу – джинси та фіолетовий топ з квітковим принтом – дівчині домалювали. Відомо, що на вбрання художниці витратили 2 години.
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Оскільки експеримент проводили взимку, спершу Джой Джоуел одягнула куртку на чорну кофтинку. Однак згодом дівчина скинула все вбрання та сиділа в кафе тільки в боді-арті.
Зустріч з хлопцем, з яким модель познайомилась завдяки додатку для пошуку пари, відбулась в торговому центрі. Відтак оголена модель прийшла у людне місце, не привертаючи до себе лишньої уваги. При зустрічі хлопець запідозрив, що щось не так з вбранням Джой. Згодом вони вийшли на вулицю, де накрапав дощ. Фарба трішки почала змиватись, аж тоді парубок зрозумів, що одяг дівчини намальований.