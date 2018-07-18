Американська співачка Мішель Вільямс опинилася в психіатричній лікарні

Американська співачка, екс-солістка групи Destiny's Child Мішель Вільямс звернулася за допомогою психіатрів.

Про це розповіла сама зірка в Instagram.

"Я роками привертала увагу громадськості до проблем психічного здоров'я і закликала людей звертатися за підтримкою до тих, хто любить їх і турбується про них. Нещодавно я отримала таку ж пораду і звернулася за допомогою до групи професіоналів", – відверто зізналася Мішель.

Співачка не вказала подробиць щодо свого стану, однак зазначила, що відчуває себе набагато краще.

Допис, поширений Michelle Williams (@michellewilliams) 17 Лип 2018 р. о 12:01 PDT

Як пише TMZ, Вільямс опинилася в лікарні Лос-Анджелеса через депресію. За інформацією таблоїду, вона перебуває там уже кілька днів. Раніше зірка зізнавалася, що хотіла вчинити суїцид.

Чим відома група Destiny's Child? Популярний гурт Destiny's Child існував з 1990-го по 2005 рік. Разом з Вільямс в колективі виступали Бейонсе та Келлі Роуленд. Колектив випустив чотири студійні альбоми.

Гурт Destiny's Child, у якому співала Бейонсе