20:07
18 лип 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
17°C
25°C 17°C
  • четвер
    24°C 17°C
  • п'ятниця
    22°C 19°C
  • субота
    25°C 20°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Особливі стосунки Путіна і Трампа. Обливаний понеділок для Жиріновського
Вєсті Кремля
21:36, 17 липня
Вєсті.UA. Ляшко переймається кругляком. Чи винен Пашинський
Вєсті.UA
21:33, 17 липня
Хто з депутатів став щасливим утримувачем державних мільйонів
ЦРУ
09:00, сьогодні
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Студентські загони
Згадати все
00:38, 14 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини шоу-бізнесу

Американська співачка Мішель Вільямс опинилася в психіатричній лікарні

221 Читать новость на русском
Мішель Вільямс
Мішель Вільямс

Американська співачка, екс-солістка групи Destiny's Child Мішель Вільямс звернулася за допомогою психіатрів.

Про це розповіла сама зірка в Instagram.

"Я роками привертала увагу громадськості до проблем психічного здоров'я і закликала людей звертатися за підтримкою до тих, хто любить їх і турбується про них. Нещодавно я отримала таку ж пораду і звернулася за допомогою до групи професіоналів", – відверто зізналася Мішель.

Співачка не вказала подробиць щодо свого стану, однак зазначила, що відчуває себе набагато краще.

Як пише TMZ, Вільямс опинилася в лікарні Лос-Анджелеса через депресію. За інформацією таблоїду, вона перебуває там уже кілька днів. Раніше зірка зізнавалася, що хотіла вчинити суїцид.

Чим відома група Destiny's Child? Популярний гурт Destiny's Child існував з 1990-го по 2005 рік. Разом з Вільямс в колективі виступали Бейонсе та Келлі Роуленд. Колектив випустив чотири студійні альбоми.

Гурт Destiny's Child, у якому співала Бейонсе

Теги: LifeStyle Музика
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Впорався з Путіним краще, ніж Трамп: ведучий Fox News роздратував главу Кремля під час інтерв'ю
сьогодні, 19:49 Впорався з Путіним краще, ніж Трамп: ведучий Fox News роздратував главу Кремля під час інтерв'ю
518
Вчені назвали місця, які є найбільш безпечними у літаку
сьогодні, 19:36 Вчені назвали місця, які є найбільш безпечними у літаку
215
Що зміниться у пільгах у 2016 році
 5 січня 2016 , 21:09 8
Як оформити купівлю/продаж машини за новими правилами
 12 січня 2016 , 21:01 9
Під час обміну полоненими ворожий снайпер убив українського воїна
 21 лютого 2016 , 21:35 5
BBC показав новий викривальний фільм про таємні багатства Путіна
 26 січня 2016 , 07:59 6
Десять красунь-мільйонерок, які заробили в Instagram
 24 січня 2016 , 04:35
Моделі з пишними формами захоплюють подіуми
 14 лютого 2016 , 03:46 1
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук