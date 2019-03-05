Американська торгова палата виступила проти автоматичної індексації тарифів "Укрзалізниці"

Планована індексація тарифів "Укрзалізниці" в грудні оціночно збільшить витрати вантажовідправників на 11,7 мільярда гривень.

Аналіз проекту наказу Мінінфраструктури про автоматичну індексацію тарифів на залізничні перевезення дає підстави вважати, що таке зростання негативно вплине як на роботу вітчизняних виробників, так і на показники операційної роботи самої "Укрзалізниці". Про це йдеться в листі міністру інфраструктури Володимиру Омеляну, "Укрзалізниці" і Державній регуляторній службі, передає УНІАН. Нагадаємо, проект наказу передбачає зростання залізничного тарифу в 2019 році на індекс промислових цін 2018 (14,2%) і щоквартальну автоматичну індексацію в 2019 році на рівні прогнозованого ІСЦ в 2019 році (2,5% щокварталу).

На думку членів Палати, через плановану індексацію передбачається зростання регульованого залізничного тарифу на рівні 23% в грудні 2019, що оціночно збільшить витрати вантажовідправників на 11,7 млрд грн.

"Автоматична індексація фактично виключає бізнес з дискусії про збільшення залізничного тарифу і дає суб'єкту, що має ознаки монопольного становища на ринку залізничних перевезень, можливість необмежено збільшувати витрати вантажовідправників, як підвищуючи регульований тариф, так і збільшуючи вартість послуг з використання вагонів АТ "Укрзалізниця", яка буде автоматично збільшувати вартість вагонів приватного парку", – йдеться у зверненні.

У листі також зазначається, що запропоноване підвищення не враховує як майже двократне зростання вартості користування вагонів у 2018 році, що є складовою загальних витрат на залізничні перевезення, так і збільшення доходів АТ "Укрзалізниця" від надання в користування її власних вагонів на 4,3 млрд гривень, або на 7% в загальній сумі доходів Укрзалізниці. За підрахунками членів-компаній Палати Укрзалізниця в 2018 році підвищила тариф мінімум на 7%.

Також в зверненні вказується, що індекс промислових цін, як індикатор зміни цін на послуги Укрзалізниці, не відображає об'єктивну структуру витрат підприємства, мінімум 50% витрат якого становить фонд оплати праці, який не залежить від ІСЦ, і на який впливає індекс споживчих цін, який був набагато нижче ІСЦ у 2018 році (9,8%).

На думку членів-компаній Палати в проекті наказу не проаналізовано вплив на обсяги перевезень Укрзалізниці. "Подальше збільшення вартості витрат на залізничні перевезення буде автоматично зменшувати обсяг перевезень залізничним транспортом і обсяг доходів Укрзалізниці, одночасно зі збитковістю пасажирських перевезень буде вимагати постійного підвищення залізничних тарифів для покриття витрат і дефіциту оборотних коштів АТ "Укрзалізниця", – наголошується в листі.

З огляду на все перераховане вище, Американська торгова палата не підтримує наказ про автоматичну індексацію в частині відсоткового збільшення тарифів на залізничні перевезення на рівні 14,2% (ІСЦ у 2018 році) і додаткового збільшення тарифів на залізничні перевезення у 2019 році щокварталу на 2,5%. Таким чином, пропонується доопрацювати проект наказу про автоматичну індексацію та в доопрацьованому проекті наказу врахувати коментарі та зауваження бізнес-спільноти, і передбачити загальне зростання тарифів на перевезення залізничним транспортом в 2019 році не більше 7%

Як раніше повідомлялося, 1 лютого 2019 року на офіційному сайті Міністерства інфраструктури України було оприлюднено проект внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2009 №1392, яким змінюються принципи держполітики у сфері регулювання тарифів на залізничні перевезення, і вводиться автоматична індексація тарифів АТ "Укрзалізниця". Також був опублікований проект наказу "Про проведення щорічної автоматичної індексації", яким передбачається зростання залізничного тарифу в 2019 році на індекс промислових цін 2018 (14,2%) і щоквартальну автоматичну індексацію (2,5% щокварталу) в 2019 році. Керівники промислових асоціацій вже написали лист віце-прем'єр-міністру Володимиру Кістіону, першому віце-прем'єр-міністру економічного розвитку і торгівлі Степану Кубіву, міністру інфраструктури Володимиру Омеляну, про те, що така ініціатива має ознаки зловживання монопольним становищем на ринку залізничних перевезень.