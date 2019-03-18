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      Американська торговельна палата не підтримала новий тариф УЗ на вантажоперевезення

      20 Читать новость на русском
      "Укрзалізниця"
      "Укрзалізниця" / vcrti.com.ua

      Американська торговельна палата наполягає на створенні робочої групи з питання збільшення "Укрзалізницею" тарифу на вантажоперевезення на 14,2% у 2019 році.

      Про це в ході наради у Державній регуляторній службі заявив представник АТП Сергій Вовк, передає "Обозреватель". За його словами, фахівці торговельної палати підрахували, що пропозиція УЗ збільшити тарифи істотно підвищить і витрати компаній більш ніж на 10 млрд гривень.

      "Пропозиція полягає в тому, щоб вийти на економічно обґрунтований рівень підвищення тарифу з урахуванням реальних витрат вантажоперевізників. Мені здається, ДРС продемонструвала ефективність роботи саме на цій базі. Треба створити окрему робочу групу і в найстисліші терміни розглянути питання. Попередньо, що стосується позиції наших членів ми бачимо збільшення на рівні 7% за 2019 роком з урахуванням того зростання, яке було в минулому році, що загалом відповідає стану УЗ і українського бізнесу", наголосив Вовк.

      Зазначимо, "Укрзалізниця" планує у 2019 році істотно збільшити тариф на вантажоперевезення. При цьому саме рішення викликало ажіотаж і критику як з боку регулятора, так і великого бізнесу.

      Раніше глава об'єднання "Укрметалургпром" Олександр Каленков заявив, що компанія-монополіст не може виразно пояснити, чому ціни на вантажоперевезення мають злетіти знову, адже явних передумов для цього немає. Детальніший розбір ідеї з одноразовим тарифом засвідчує реальна потреба "Укрзалізниці" не 15, а 7%.

      Державна регуляторна служба виступила посередником щодо даного питання. Глава ДРС Ксенія Ляпіна закликала сторони сісти за стіл переговорів, створити експертну групу і в найближчі кілька днів дійти до компромісу.

      Як раніше повідомлялось, непродуманий крок монополіста вдарить по аграрній та металургійній галузях. Перевізникам доведеться підвищувати собівартість виробництва, що призведе до скорочення обсягів поставок. Економіка через це може недоотримати три відсотки ВВП.

      blog_ava
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      Теги: Укрзалізниця ВВП
      Джерело: 24 Канал
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