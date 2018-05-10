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ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛІНАРЕС ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ
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ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛІНАРЕС ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Американська зірка Бет Харт приїде в Україну з єдиним концертом

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Бет Харт
Бет Харт "запалює"на сцені / Wikimedia

Приємна новина для українських любителів музики: 6 грудня у Києві відбудеться концерт Бет Харт – великої американської співачки і автора пісень, номінантки на престижні премії Grammy і Blues Music Award.

Бет Харт називають новою королевою блюзу і часто порівнюють з великою Дженіс Джоплін, роль якої вона з успіхом виконувала в знаменитому бродвейському мюзиклі Love, Janis!

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Виступ американки у Києві стане єдиним в Україні під час її світового туру, що проходить з величезним успіхом – солдаути в Лондоні і Торонто, аншлаги на концертах, захоплені відгуки преси.

У Бет Харт такий наполегливий і сильний блюз-роковий голос, що він може просто прибити вас до стіни,
– пише The Times.

Дійсно, у Бет Харт унікальний голос – з дивним тембром і величезним вокальним діапазоном. Її фірмові жанри – рок, блюз, соул і джаз. Вона може співати і як відірвана рокерша, і як майстерна соул-виконавиця, вона постійно імпровізує, в залежності від настрою залу.

Але всі – і критика, і публіка, вважають найголовнішими досягненнями Бет Харт її живі виступи, кожний з яких стає неповторним і незабутнім.

Beth Hart – Bang Bang Boom Boom – дивіться відео 

Хто така Бет Харт? Американська співачка, музикант, композитор. Зоряний шлях почала в 1993 році з популярному телешоу Star Search, в якому вона здобула титул найкращої вокалістки. Після цього було безліч альбомів, включаючи мультиплатинові, успішні світові турне. В активі Бет два альбоми з Joe Bonamassa, співпраця зі Слешем із Guns N 'Roses, Нілом Шоном із Journey, спільні виступи з Тадж Махалом, Джеффом Беком і навіть з легендарним конструктором електрогітари, віртуозом Лесом Полом. Яскравою подією для Бет стала робота над платівкою Bananas групи Deep Purple, на якій, вперше в історії колективу, Ян Гіллан дозволив звучати ще одному голосу, крім свого власного.

Теги: LifeStyle Музика Анонс
Джерело: 24 Канал
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