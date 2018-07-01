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Американська зірка Джон Малкович виступить в Києві: деталі події

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Джон Малкович виступить в Києві
Джон Малкович виступить в Києві / www.gettyimages.in

Голлівудська зірка Джон Малкович завітав в Україну, де вже 1 липня виступить на Софійській площі в рамках масштабного концерту.

Концерт міжнародного проекту "Шляхи дружби" почнеться на Софійській площі о 21:00, де 300 музикантів з Італії та України об’єднаються на одній сцені, щоб виконати славетні твори Джузеппе Верді. Під такий акомпанемент Джон Малкович прочитає вірші про Авраама Лінкольна.

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Зірка фільмів "Трансформери" і "Глибоководний горизонт" повинен піднятися на сцену під час виконання симфонічної поеми "Портрет Лінкольна" Аарона Копленда, яка була створена в роки Другої світової війни. Керівник проекту Ріккардо Муті зазначив, що у Малковича ідеальний тембр для цієї ролі.

Що цікаво, раніше вірші про Авраама Лінкольна декламували такі легендарні постаті як Маргарет Тетчер, Білл Клінтон, Барак Обама, Ніл Армстронг, Кетрін Гепберн, Пол Ньюман, Генрі Фонд та інші.

Джон Малкович прилетів в Україну за 2 дні до концерту, – 29 червня зірку зустріли в аеропорту "Бориспіль". Актор прибув заздалегідь, оскільки 30 червня була запланована велика відкрита репетиція дійства. Варто додати, що через музичну подію 1 червня в Києві змінять маршрути руху громадського транспорту.

Теги: LifeStyle Новини України Голлівуд Кіно Новини Києва
Джерело: 24 Канал
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