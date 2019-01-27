Американські дипломати покинули посольство у Венесуелі

Остання група дипломатів США в суботу покинула Каракас. Ніколас Мадуро доручив МЗС Венесуели протягом 30 днів почати переговори зі США про створення в обох державах офісів, що представлятимуть інтереси країн.

Відповідне повідомлення було опубліковане на сайті МЗС Венесуели.

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Повідомляємо, що вчора, 25 січня, персонал дипломатичного представництва США в Каракасі був відкликаний відповідно до поставлених термінами,

– йдеться в повідомленні.

У МЗС також додали, що співробітники посольства Венесуели у Вашингтоні "почали повертатися в Каракас" у суботу.

Під час публічного виступу Ніколаса Мадуро перед молоддю, він підтвердив цю інформацію.

"Вони (дипломати США, – 24 канал) вже покинули країну, сьогодні поїхала остання група", – заявив Мадуро.

Він також наголосив, що оголошена модель представництв держав буде аналогічною тій, що протягом року функціонувала на Кубі, де немає дипломатичних відносин зі США.

Що відбувається у Венесуелі:

Дивіться відео про протести у Венесуелі: