Американські експерти оцінили зброю, яку Путін показав на параді 9 травня

Москва використовує парад 9 травня для того, аби продемонструвати свою військову міць. Попри зменшення фінансування збройних сил, вони досі можуть бути серйозною загрозою .

Росія визначила собі мету – модернізувати збройні сили, але наразі не може її реалізувати, це визначили дослідники аналітичного центру Stratfor.

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Експерти проаналізували зброю, яку Кремль показав на параді до 9 травня. Вони зазначають, що "зниження цін на нафту скоротило надходження Росії".



Відтак зменшення видатків на збройні сили припало на час,"коли російські виробники зброї втрачають свою конкурентну перевагу в світі".



С-400 на параді у Москві/ Getty images

Російська армія нараховує майже мільйон осіб і досі залишається потужною силою, хоч устаткування – застаріле, а промислова база – слабка. Найсучаснішими у російському арсеналі є системи протиповітряної оборони С-400, скандально відомі через поставки до Китаю, Індії та Туреччини.

Як С-400 завдяки Туреччині може знищити найдорожчу систему озброєння США?Програма Joint Strike Fighter – найдорожча система озброєння всіх часів, і американський винищувач F-35 створили саме у її межах. Однак Росія може знищити потужну американську програму зсередини, а посприяє цьому Туреччина. Так, Анкара бере участь в програмі із залученням F-35 як партнер. При цьому вона планує використовувати західний винищувач одночасно з російською системою С-400. Наміри Туреччини дадуть змогу Росії проникнути в повітряну оборону альянсу та детально оглянути F-35.

Вони спровокували чимало суперечок на міжнародному рівні. Система протиповітряної оборони "Бук" перебуває на озброєнні збройних сил Росії з 1979 року. Після модернізації, системи служать проміжною ланкою між стратегічними оборонними системами та точковими системами типу "Панцир".



"Бук" 9 травня у Москві/ Getty images

Мобільна система Ярс РС-24 є покращеним варіантом "Тополь-М" і може нести ракети з ядерним зарядом радіусом дії біля 11000 кілометрів. Дослідники зазначають, що російські збройні сили зазвичай найбільше покладаються на артилерію у веденні війни.

Самохідна гаубиця Мста-С є основою рухомого артилерійського складу Росії. Водночас артилерія на основі шассі "Армата" ще в перебуває в стадії напрацювання.

Експерти наголошують, що танк Т-14 "Армата" є "амбітними проектами", однак Росія поки не може просунути ці моделі далі прототипу і почати їхнє виробництво.



Т-14/ Getty images

Символом модернізації збройних сил Росії називають саме Т-14. Башту танку модернізували, щоб дозволити екіпажу бути ізольованими в кабіні.

Потужність Росії у повітрі додають Міг-29 та Су-30М. Утім, військові сили Росії поки не змогли почати виробляти значну кількість літаків п'ятого покоління.



Міг-29 і Су-30М Міг-29 і Су-30М

При цьому Росія продовжує виробляти і ремонтувати Ту-160 та Ту-22, незважаючи на стару конструкцію. Натомість пріоритетною Москва вважає розробку бойових гелікоптерів.

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Ту-160 і Ту-22 Ту-160 і Ту-22

Зазначимо, цього року над Червоною площею стратегічна авіація не пролітала. Повітряну частину параду скасували через несприятливі погодні умови.