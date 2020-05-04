Американські лабораторії в Україні: фейк від рупорів Кремля чи реальна загроза

Депутати з "Опозиційної платформи" звернулись до президента з вимогою надати інформацію про американські біолабораторії, які нібито можуть випробовувати віруси на українцях. Невдовзі цю інформацію підхопили в Росії, Китаї та в окупованих районах Донецької області.

Чи існує реальна загроза від цих лабораторій та навіщо Росії, Китаю та ОПЗЖ просувати цю тему? Про це – далі у статті 24 каналу.

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Про які лабораторії мова?

У своєму зверненні депутати від ОПЗЖ Медведчук та Кузьмін написали, що в Україні працює ціла мережа воєнних біолабораторій Сполучених Штатів – в 15 містах. Ці лабораторії нібито є загрозою для українців. Нардепи згадують епідемії, які були в Україні за останні роки, зокрема геморагічну пневмонію, свинячий грип, холеру тощо. Спалахи епідемій депутати називають неочікуваними та безпричинними, тому вказують на потребу перевірити лабораторії.

"З огляду на зростання захворюваності населення на серйозні інфекційні хвороби, є всі підстави вважати, що таємна і непрозора діяльність небезпечних іноземних біологічних об'єктів на території України має своїм завданням приховане тестування дії вірусів і бактерій на громадянах України", – йдеться у звернені.



Можливе розташування лабораторій Сполучених Штатів / Мапа Natural Blaze

Депутати зазначають, що ці лабораторії почали працювати ще за президента Ющенка. Потім, після приходу до влади Януковича, вони були закриті, бо нібито не пройшли перевірки. За Порошенка знову відкрились і працюють дотепер.

Щодо звернення одразу з'являється безліч питань. Наприклад, чи доцільно прив'язувати всі ці епідемії до однієї причини? Спалах пневмонії у 2009 році може бути пов'язаний з пандемією "свинячого грипу", який розпочався з Мексики, а випадки захворювання холери фіксували ще з дев'яностих років.

У будь-якому випадку, доводити штучне походження вірусів – це робота експертів-вірусологів. Наразі ми не маємо висновків досліджень, які б вказували на штучність розповсюдження зазначених епідемій. Так само ми не маємо інформації щодо діяльності лабораторій, крім заяви посольства США.

Програма боротьби з біологічною загрозою Міністерства оборони США працює в Україні спільно з українським урядом над забезпеченням консолідованого і захищеного зберігання збудників хвороб і становлять загрозу токсинів у відповідних державних установах, так щоб при цьому можна було проводити мирні дослідження і розробляти вакцини,

– заявили в посольстві Штатів.

Питання безпеки воєнних біолабораторій для населення наразі залишається відкритим, вважає провідний науковий співробітник Інституту історії НАН України Андрій Мартинов.

"Лабораторії фактично мають екстериторіальний статус, тобто зовсім непідконтрольні владі країн перебування. Чорнобильська катастрофа довела, що в принципі не може бути "абсолютно безпечних технологій". Так і з будь-якими біологічними лабораторіями. Безпека взагалі поняття відносне. Проблема тільки у ціні наявних ризиків", – сказав Мартинов у коментарі 24 каналу.

Не випадково цією темою зацікавився Китай. Країна має чимось відповідати Сполученим Штатам, які найактивніше ведуть політику їхнього звинувачення в пандемії коронавірусу. Зараз у світі триває розслідування щодо уханьської лабораторії, яка нібито займалась розробкою бактеріальної зброї і могла стати причиною пандемії коронавірусу.

Експерт з центру політичних студій "Доктрина" Гліб Парфьонов у коментарі 24 каналу згадав випадок, коли халатність працівників лабораторії дійсно призвела до поширення вірусу.

Найяскравіший випадок – це Свердловськ у 1979 році, коли співробітники забули поставити фільтр і за ніч вилетіла велика кількість спор сибірської язви. Близько 100 людей загинуло. Тому, відкидати версію лабораторного походження вірусів не можна, – каже Парфьонов.



Попередження жителів Свердловська про епідемію / Фото з РосЗМІ

Отже, біолабораторії дійсно можуть бути небезпечними. Однак, звинувачувати американські лабораторії на підставі самих лише здогадок – більше нагадує конспірологію. Трохи далі розслідування просунулось щодо Уханьської лабораторії, однак наразі залізних висновків щодо штучного походження коронавірусу з китайського інституту також немає.

Оскільки гучні заяви та припущення лунають в окремих ЗМІ та з уст очільників міністерств закордонних справ, можемо стверджувати, що публічне висунення підозр з обох боків є частиною інформаційного протистояння, незалежно від того, чи є будь-яке з цих звинувачень правдивим. Захід просуває ідею про лабораторію в Ухані, а Китай, Росія та лояльні до РФ політсили в Україні схопилися за американські лабораторії.

Взаємні звинувачення

Епідемія коронавірусу та низка хибних кроків американських та європейських лідерів, які призвели до масового поширення епідемії, поставили всіх у доволі скрутне становище. Країнам конче потрібно перекласти з себе відповідальність та запобігти звинуваченням від ворогів.

Як вже писалося вище, країни заходу наполягають на розслідуванні причетності китайської лабораторії до поширення пандемії. Зокрема, президент США Дональд Трамп заявив, що особисто бачив докази того, що епідемія почалась з Уханського інституту вірусології. Оприлюднити докази відмовився, бо йому нібито заборонили у розвідці. Трамп зазначив, що це може вирішити його подальше ставлення до Китаю.



Трамп заявив, що особисто бачив докази причетності Уханського інституту до пандемії / Фото Getty Images

Наближений до Трампа телеканал FoxNews з посиланням на власні джерела повідомив, що "нульовий пацієнт" був саме працівником лабораторії, а історію із зараженими кажанами на ринку вигадали, щоб відвести увагу від Уханського інституту.

Китай же з самого початку проштовхує версію про те, що США навмисне запустили вірус до країни. Що це нібито є продовження американсько-китайської торгової війни. Країні це вигідно, бо це має створити альтернативу до американської теорії, яка їх компрометує.

Щодо позиції Росії, то вони вже намагалися грати темою американських лабораторій ще в часи спалаху штаму H1N1, також відомого як "свинячий грип", зазначив експерт Гліб Парфьонов.

У той час були інформаційні вкиди від українських проросійських партій. Були фейки у новинах, що в Україні діє з десяток лабораторій ЦРУ, і що на українцях ставлять біологічні досліди. Логіка дій Росії проста – це вбивання клину між Україною та Заходом. Китай також має свої інтереси в Україні, тому грає таку ж саму роль,

– каже Парфьонов.

Реакція на депутатське звернення Кузьміна та Медведчука не змусила себе довго чекати. 22 квітня глава МЗС Росії Марія Захарова заявила, що американські лабораторії у сусідніх країнах (Україна, Грузія, Казахстан тощо) мають бути більш прозорими. Вона зазначила, що зараз всі дуже стурбовані походженням коронавірусу.

24 квітня представник так званої "ДНР" прямим текстом сказав, що вони не виключають версію походження коронавірусу з американських лабораторій в Україні.

А вже 29 квітня із заявою виступили у міністерстві зовнішніх справ Китаю. Вони підтримали позицію Росії та заявили про небезпеку американських лабораторій на території країн колишнього СРСР.

Також зазначимо, що інформацію про американські лабораторії підхопили українські канали ZIK, 112 та NewsOne, які пов'язують з Віктором Медведчуком. Також цю інформацію поширював 1+1, що належить олігарху Ігорю Коломойському. Зокрема, на каналі вийшов цілий сюжет, де нібито викривають досліди над людьми.



Скріншот програми "Секретні матеріали" на каналі 1+1

І хоча прямих об'єктивних доказів обох теорій немає, країни вже ведуть активні інформаційні кампанії, які продовжуватимуться незалежно від того, звідки насправді втік вірус.

Ці інформаційні кампанії можуть бути розраховані як на виправдання перед світовою спільнотою, так і на внутрішнього споживача. Останнє стосується Сполучених Штатів, де невдовзі пройдуть вибори президента. Та й Китай має бути готовим, що країна потрапить під санкції чи навіть репарації, якщо США оприлюднить докази причетності Уханського інституту.

Як має реагувати Україна?

Україна вже має свіжий негативний досвід потрапляння у міжнародні скандали. Мова про телефонну розмову Зеленського та Трампа, так званий "Українагейт". Зараз наша країна знову ризикує опинитися у схожій складній ситуації.

Проте, помилково розглядати Україну в цій ситуації як об'єкт міжнародних відносин, вважає глава українського Free Hong Kong Center Артур Харитонов. З його слів, Україна – суб'єкт міжнародних відносин, який на конституційному рівні проголосив курс на участь у ЄС та НАТО, тобто чітко визначив ідеологічних, політичних, економічних та безпекових союзників.

Я не вважаю, що Україна взагалі має реагувати на заяви КНР, і, тим паче, сприймати їх серйозно. Які б фейки не породжував союз Москви та Пекіну, ми маємо, по-перше, бути повністю солідарними з нашими американськими партнерами; по-друге, долучитися до процесу розслідування походження COVID-19 та також вимагати контрибуції за шкоду, нанесену українським економіці та суспільству, – сказав Харитонов у коментарі 24 каналу.

Він підсумував, що Україна має бути апріорі на боці демократичного світу, ігноруючи китайську та російську пропаганду.