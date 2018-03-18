Американські моделі купались топлес в океані: пікантні фото

Популярні американські моделі Кендалл Дженнер, Белла Хадід та Гейлі Болвін були на спільному відпочинку. Зірки не посоромились та скупались в океані в одних бікіні.

Пікантні фото з'явились на Instagram-сторінках моделей.

Як відомо, зіркові подруги часто приходять на заходи разом. Тому не дивно, що розкішний відпочинок вони провели в компанії один одного.

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На знімку 22-річна сестра Кім Кардашян – Кендалл – весело підстрибує в зелених бікіні, демонструючи спокусливі форми та ідеальну талію. Белла Хадід, знявши білий верх купальника, теж вбігає в океан з двома подругами. Стрункі дівчата наче втікають від камери у воду.

Мої люди,

– лаконічно написала Кендалл Дженнер.

Ймовірно, відпочинок вдався моделям, оскільки на знімках вони стильно позують та веселяться. І вже встигли навіть посумувати за пляжем.

"Прокинувшись, не вистачає цієї чистокровної любові", – зізналася Белла Хадід в соцмережі.

Мільйони прихильників вподобали пікантні світлини моделей. Користувачі соцмережі не змогли втримати захвату від ідеальних форм зірок.

Допис, поширений (@bellahadid) 17 Бер 2018 р. о 1:32 PDT