Американські моделі купались топлес в океані: пікантні фото
Популярні американські моделі Кендалл Дженнер, Белла Хадід та Гейлі Болвін були на спільному відпочинку. Зірки не посоромились та скупались в океані в одних бікіні.
Пікантні фото з'явились на Instagram-сторінках моделей.
Як відомо, зіркові подруги часто приходять на заходи разом. Тому не дивно, що розкішний відпочинок вони провели в компанії один одного.
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На знімку 22-річна сестра Кім Кардашян – Кендалл – весело підстрибує в зелених бікіні, демонструючи спокусливі форми та ідеальну талію. Белла Хадід, знявши білий верх купальника, теж вбігає в океан з двома подругами. Стрункі дівчата наче втікають від камери у воду.
Мої люди,
– лаконічно написала Кендалл Дженнер.
Ймовірно, відпочинок вдався моделям, оскільки на знімках вони стильно позують та веселяться. І вже встигли навіть посумувати за пляжем.
"Прокинувшись, не вистачає цієї чистокровної любові", – зізналася Белла Хадід в соцмережі.
Мільйони прихильників вподобали пікантні світлини моделей. Користувачі соцмережі не змогли втримати захвату від ідеальних форм зірок.