Американські політики назвали 5 важливих реформ, які чекають від України у 2018 році

За останні чотири роки українська влада на шляху до демократії зробила більше, аніж за попередні 20 років. Однак це не привід зупинятися, тим більше, що деякі реформи через їх незакінченість не виконують покладені на них обов’язки.

Таку думку висловила "Американська мережа друзів України" (Friends of Ukraine Network, FOUN), куди входять американські політики, дипломати та представники наукових інституцій.

"Ми аплодуємо Україні за те, що вона здійснила більше реформ у багатьох галузях за останні чотири роки, ніж за попередні два десятиліття, але їй потрібно проявити міцніше лідерство, більше зусиль та відданості у боротьбі з всеохоплюючою й давно існуючою корупцією у державній та приватній сфері. Подолання корупції було головною вимогою Революції Гідності на Майдані. Як свідчать опитування, ця вимога залишається для українців найбільш пріоритетною і сьогодні", – йдеться в повідомленні FOUN.

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Відтак там склали п’ять важливих пріоритетів, які слід виконати у 2018 році.

Незалежний спеціалізований антикорупційний суд найвищої моральної стійкості має бути створений у повній відповідності до рекомендацій Венеційської Комісії та умов програми МВФ. Українська влада та державні органи мусять підтримувати, а не підривати роботу НАБУ та САП, а також припинити політично вмотивовані напади на них. Необхідно реформувати НАЗК та оновити його керівництво, щоб забезпечити повний та ефективний контроль за перевіркою статків українських посадовців. Необхідно скасувати дискусійне положення антикорупційного закону, що вимагає від фізичних осіб та організацій, які займаються антикорупційною діяльністю, подавати щорічні декларації про майно. Деякі високопосадовці та депутати Верховної Ради зловживають існуючими положеннями закону про недоторканість. Недоторканість має бути скасовано або обмежено таким чином, щоб уможливити законне кримінальне переслідування злочинів, особливо по корупційних справах.

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При цьому в FOUN зазначають, що у 2019 році відбудуться в Україні вибори, і через їх проведення не слід відкладати реалізацію цих реформ.

"Ми цілковито розуміємо, що Україна має справу з надзвичайними викликами, перш за все – із триваючою агресією з боку Росії. Але для майбутнього України однаково важливим є успіх у внутрішній війні з корупцією – від цього залежить здійснення прагнень і сподівань Революції Гідності на Майдані", – зазначили у FOUN.